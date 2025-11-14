В Киеве временно прекратили газоснабжение 10 домов после ночной атаки рф
Киев • УНН
Из-за вражеского обстрела в Киеве поврежден ряд газифицированных домов в нескольких районах. Распределение газа в 10 многоквартирных домов временно остановлено.
"Киевгаз" ликвидирует последствия атаки в ночь на 14 ноября, распределение газа в 10 многоквартирных домов временно остановили, передает УНН со ссылкой на КГГА.
Детали
Как сообщили в КГГА, из-за вражеского обстрела в Киеве поврежден ряд газифицированных домов в Деснянском, Днепровском, Оболонском, Подольском и Соломенском районах.
В соответствии с требованиями безопасности распределение газа в 10 газифицированных многоквартирных домов временно прекратили. Все городские службы работают в режиме усиленной нагрузки
