Число погибших в результате ночной атаки в Киеве возросло до шести: обнаружено тело еще одной погибшей
Киев • УНН
В одном из поврежденных домов в Деснянском районе Киева обнаружено тело еще одной погибшей, увеличив число жертв до шести. Поисково-спасательная операция продолжается, пострадали пять человек, а 17 спасены.
В Киеве количество жертв ночной массированной атаки рф возросло до 6 - в одном из поврежденных домов обнаружили тело еще одной погибшей. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко, передает УНН.
В поврежденном доме в Деснянском районе обнаружили тело еще одной погибшей. По информации на данный момент погибли шесть жителей Деснянского района Киева
По его словам, поисково-спасательная операция в доме продолжается.
Напомним
Ранее в ГСЧС отметили, что количество погибших возросло до 5 человек в результате российского удара дроном по 9-этажке в Деснянском районе столицы. Пострадали 5 человек, 17 человек, в том числе ребенка, спасли чрезвычайники.
На месте работают психологи ГСЧС, кинологи, более 100 спасателей и 33 единицы техники ГСЧС.