Кількість загиблих від нічного удару рф по Києву зросла до 5
Київ • УНН
П'ятеро людей загинули внаслідок атаки рф на Київ у ніч на 14 листопада. Про це повідомив голова КМВА Тимур Ткаченко.
Уже п'ять людей стали жертвами атаки рф на Київ у ніч на 14 листопада, повідомив у п'ятницю голова КМВА Тимур Ткаченко у Telegram, пише УНН.
За оновленою інформацією, кількість загиблих від нічного удару зросла до п'яти. Щирі співчуття рідним і близьким
У Києві шукають людей під завалами 9-поверхівки після удару рф, постраждалих уже 34: нові кадри наслідків14.11.25, 12:19 • 15612 переглядiв
У ДСНС зазначили, що кількість загиблих зросла до 5 осіб внаслідок російського удару дроном по 9-поверхівці у Деснянському районі столиці. Постраждали 5 людей, 17 осіб, в тому числі дитину, врятували надзвичайники.
На місці працюють психологи ДСНС, кінологи, понад 100 рятувальників та 33 одиниці техніки ДСНС.
Аварійно-рятувальні роботи тривають.