Число погибших от ночного удара рф по Киеву возросло до 5
Киев • УНН
Пять человек погибли в результате атаки рф на Киев в ночь на 14 ноября. Об этом сообщил глава КГВА Тимур Ткаченко.
Уже пять человек стали жертвами атаки рф на Киев в ночь на 14 ноября, сообщил в пятницу глава КГВА Тимур Ткаченко в Telegram, пишет УНН.
По обновленной информации, количество погибших от ночного удара возросло до пяти. Искренние соболезнования родным и близким
В Киеве ищут людей под завалами 9-этажки после удара рф, пострадавших уже 34: новые кадры последствий14.11.25, 12:19 • 12557 просмотров
В ГСЧС указали, что количество погибших возросло до 5 человек в результате российского удара дроном по 9-этажке в Деснянском районе столицы. Пострадали 5 человек, 17 человек, в том числе ребенка, спасли чрезвычайники.
На месте работают психологи ГСЧС, кинологи, более 100 спасателей и 33 единицы техники ГСЧС.
Аварийно-спасательные работы продолжаются.