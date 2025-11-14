В Киеве ищут людей под завалами 9-этажки после удара рф, пострадавших уже 34: новые кадры последствий

$42.060.03
Эксклюзив
09:52 • 20020 просмотра
Как пешеходам и водителям действовать в темноте на дорогах во время отключений света: Алексей Белошицкий дал советыPhotoVideo
08:55 • 15710 просмотра
Patriot против ракет рф и "длинные нептуны" по целям на российской территории: Зеленский получил доклады Сырского и командующего ВС ВСУ
07:50 • 20893 просмотра
В Украине зафиксировано 161 тысячу дел о СЗЧ за 10 месяцев, что в 4 раза больше, чем в прошлом году - ОпендатаботPhoto
07:18 • 47203 просмотра
Россия атаковала Украину 430 дронами и 18 ракетами, включая баллистику и аэробаллистику - ЗеленскийPhotoVideo
13 ноября, 21:46 • 94057 просмотра
Сборная Украины разгромно проиграла Франции в отборе на ЧМ-2026
13 ноября, 18:55 • 129474 просмотра
Конкурс на должность руководителя ГП "Оператор ГТС" остановили: причина — расследование НАБУ, где фигурирует финалистка
13 ноября, 16:42 • 126840 просмотра
Большинство регионов Украины в пятницу ожидают новые графики отключений: без света будет от 2 до 4 очередей
Эксклюзив
13 ноября, 14:40 • 261138 просмотра
Оформление инвалидности в Украине: стала ли новая система лучше Photo
13 ноября, 14:39 • 113428 просмотра
В ЕС заявили о "продуктивных" переговорах по финансированию для Украины, но еще будут "решать беспокойства"
13 ноября, 11:45 • 100020 просмотра
Действовали "Фламинго", "Барс", "Лютый": в Генштабе подтвердили удары по ряду важных объектов оккупантов
Эксклюзивы
Число пострадавших в Киевской области возросло до шести, среди них ребенокPhoto14 ноября, 03:34 • 12845 просмотра
Операторы дронов разбили российский "танк-черепаху" и "разобрали" по одному вражескую пехоту - ГПСУVideo14 ноября, 04:03 • 17131 просмотра
Атака на Киев: 1 человек погиб, 24 травмированы, более 40 спасеныPhoto14 ноября, 04:13 • 53104 просмотра
Атака рф на Киев: известно о трех погибших и 26 пострадавшихPhoto06:10 • 37788 просмотра
Атака рф на Киев унесла жизни 4 человек, 27 раненыPhoto07:19 • 47012 просмотра
Как пешеходам и водителям действовать в темноте на дорогах во время отключений света: Алексей Белошицкий дал советыPhotoVideo
Эксклюзив
09:52 • 20029 просмотра
Оформление инвалидности в Украине: стала ли новая система лучше Photo
Эксклюзив
13 ноября, 14:40 • 261142 просмотра
Пир во время чумы: как руководство Государственного биотехнологического университета получает премии при задолженности по зарплатам
Эксклюзив
13 ноября, 11:14 • 213528 просмотра
Еда для улучшения самочувствия: топ веганских и безглютеновых рецептовPhoto13 ноября, 10:59 • 93142 просмотра
Цена на газ и электроэнергию в Европе: где дешевле, а где дороже13 ноября, 08:23 • 78249 просмотра
Билли Айлиш обвинила Илона Маска в накоплении богатства вместо спасения мира09:46 • 11967 просмотра
Bad Bunny получил главный приз на Latin Grammy 2025 за альбом "Debí Tirar Más Fotos"08:54 • 11983 просмотра
Наоми Кэмпбелл встретилась с Папой Римским в ВатиканеPhoto12 ноября, 20:00 • 76054 просмотра
Перед встречей с кинозвездами Папа Лев XIV раскрыл свои четыре любимых фильма12 ноября, 16:40 • 74906 просмотра
Отели под брендом Marriott выселили гостей после банкротства партнера Sonder12 ноября, 09:10 • 63623 просмотра
В Киеве ищут людей под завалами 9-этажки после удара рф, пострадавших уже 34: новые кадры последствий

Киев • УНН

 • 12769 просмотра

В результате ночной атаки на Киев количество пострадавших возросло до 34 человек, а четверо жителей Деснянского района погибли. Продолжаются поисково-спасательные работы на месте удара российского дрона по 9-этажке.

В Киеве ищут людей под завалами 9-этажки после удара рф, пострадавших уже 34: новые кадры последствий

Число пострадавших в результате атаки рф на Киев возросло до 34, сообщил в пятницу глава КГВА Тимур Ткаченко в Telegram, пишет УНН.

Только что стало известно, что в результате ночной атаки число пострадавших киевлян возросло до 34 человек. Медики работают, оказывают всю необходимую помощь - на местах и в медучреждениях

- написал глава КГВА Ткаченко.

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, "по подтвержденной информации медиков, в результате массированной атаки врага на столицу, погибли четверо жителей Деснянского района Киева".

Ранее о 4 жертвах сообщал Ткаченко.

Атака рф на Киев унесла жизни 4 человек, 27 ранены14.11.25, 09:19 • 47640 просмотров

В ГСЧС отметили, что в Деснянском районе продолжаются поисково-спасательные работы на месте удара российского дрона по 9-этажке.

"Продолжается поиск людей, которые еще могут быть под завалами", - сообщили в ГСЧС.

Пожар площадью 400 кв. м, как отмечается, ликвидирован. На месте работают психологи ГСЧС, привлечены волонтеры.

Юлия Шрамко

Война в УкраинеКиев
Война в Украине
Александр Ткачук
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Виталий Кличко
Киев