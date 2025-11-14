В Киеве ищут людей под завалами 9-этажки после удара рф, пострадавших уже 34: новые кадры последствий
Киев • УНН
В результате ночной атаки на Киев количество пострадавших возросло до 34 человек, а четверо жителей Деснянского района погибли. Продолжаются поисково-спасательные работы на месте удара российского дрона по 9-этажке.
Число пострадавших в результате атаки рф на Киев возросло до 34, сообщил в пятницу глава КГВА Тимур Ткаченко в Telegram, пишет УНН.
Только что стало известно, что в результате ночной атаки число пострадавших киевлян возросло до 34 человек. Медики работают, оказывают всю необходимую помощь - на местах и в медучреждениях
Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, "по подтвержденной информации медиков, в результате массированной атаки врага на столицу, погибли четверо жителей Деснянского района Киева".
Ранее о 4 жертвах сообщал Ткаченко.
В ГСЧС отметили, что в Деснянском районе продолжаются поисково-спасательные работы на месте удара российского дрона по 9-этажке.
"Продолжается поиск людей, которые еще могут быть под завалами", - сообщили в ГСЧС.
Пожар площадью 400 кв. м, как отмечается, ликвидирован. На месте работают психологи ГСЧС, привлечены волонтеры.