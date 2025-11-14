У Києві шукають людей під завалами 9-поверхівки після удару рф, постраждалих уже 34: нові кадри наслідків
Київ • УНН
Внаслідок нічної атаки на Київ кількість постраждалих зросла до 34 осіб, а четверо мешканців Деснянського району загинули. Тривають пошуково-рятувальні роботи на місці удару російського дрона по 9-поверхівці.
Кількість постраждалих внаслідок атаки рф на Київ зросла до 34, повідомив у п'ятницю голова КМВА Тимур Ткаченко у Telegram, пише УНН.
Щойно стало відомо, що внаслідок нічної атаки кількість постраждалих киян зросла до 34 осіб. Медики працюють, надають всю необхідну допомогу - на місцях та в медзакладах
Як повідомив мер Києва, Віталій Кличко, "за підтвердженою інформацією медиків, внаслідок масованої атаки ворога на столицю, загинули четверо мешканців Деснянського району Києва".
Раніше про 4 жертви повідомляв Ткаченко.
Атака рф на Київ забрала життя 4 людей, 27 поранено14.11.25, 09:19 • 53663 перегляди
У ДСНС зазначили, що у Деснянському районі тривають пошуково-рятувальні роботи на місці удару російського дрона по 9-поверхівці.
"Триває пошук людей, які ще можуть бути під завали", - повідомили у ДСНС.
Пожежу, площею 400 кв. м, як зазначається, ліквідовано. На місці працюють психологи ДСНС, залучені волонтери.