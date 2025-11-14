Кількість загиблих внаслідок нічної атаки у Києві зросла до шести: виявили тіло ще однієї загиблої
Київ • УНН
В одному з пошкоджених будинків у Деснянському районі Києва виявлено тіло ще однієї загиблої, збільшивши кількість жертв до шести. Пошуково-рятувальна операція триває, постраждали п'ятеро осіб, а 17 врятовано.
У Києві кількість жертв нічної масованої атаки рф зросла до 6 - в одному з пошкоджених будинків виявили тіло ще однієї загиблої. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, передає УНН.
У пошкодженому будинку в Деснянському районі виявили тіло ще однієї загиблої. За інформацією на цей час загинули шестеро мешканців Деснянського району Києва
За його словами, пошуково-рятувальна операція в будинку триває.
Нагадаємо
Раніше у ДСНС зазначили, що кількість загиблих зросла до 5 осіб внаслідок російського удару дроном по 9-поверхівці у Деснянському районі столиці. Постраждали 5 людей, 17 осіб, в тому числі дитину, врятували надзвичайники.
На місці працюють психологи ДСНС, кінологи, понад 100 рятувальників та 33 одиниці техніки ДСНС.