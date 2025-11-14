Атака рф на Київ: у столиці рятувальник приїхав на виклик гасити пожежу у власній квартирі

Під час нічної атаки рф на Київ, 14 листопада, рятувальник Сергій Власенко втратив житло, яке згоріло через влучання дрона. Рятувальник гасив полум’я у власній квартирі. Про це повідомив міністр МВС Ігор Клименко, передає УНН.

Деталі

"Сергій Власенко - рятувальник з Києва. На фото він стоїть серед руїн своєї квартири, яку цієї ночі знищила росія. Йому - 35, з них - 15 років на службі. Начальник караулу, який за цей час бачив і гасив сотні пожеж, рятував людей у найважчих умовах. Цієї ночі Сергій був на чергуванні. Російський безпілотник влетів у будинок, де він проживав із сімʼєю. Квартира, у якій ще вчора вирувало життя, вигоріла вщент. Вдома була мама Сергія, його дружина з 5-річним сином та 8-місячною донечкою. Вони встигли зреагувати на тривогу - і це врятувало їм життя", - повідомив Клименко.

Клименко повідомив, що коли рятувальники прибули на місце, Сергій побачив, що горить його власна квартира. Сергій продовжив роботу - гасив полумʼя, яке охопило його дім, розбирав понівечені конструкції, аби дістатися кімнати дітей.

Це - важке випробування. Але він його витримав так само, як і кожне "бойове" чергування: професійно та чітко. Сергій і його родина втратили житло. Ми не залишили їх самих. Вони вже отримали ключі від службового помешкання. Це - відповідальність системи перед тими, хто щодня рятує інших. Такі історії нагадують, що рятувальники - це не просто служба. Це люди, у яких є діти, батьки, оселі. І навіть коли їх власний дім стає жертвою війни, вони все одно першими йдуть допомагати іншим - додав міністр.

Нагадаємо

Кількість постраждалих у результаті нічної масованої атаки на Київ зросла до 36, шестеро з них - у лікарнях.