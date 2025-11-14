Атака РФ на Киев: в столице спасатель приехал на вызов тушить пожар в собственной квартире

$42.060.03
Раде предлагают расширить основания для запрета выезда из Украины: кого коснется
16:09 • 18791 просмотра
15 ноября графики в Украине будут действовать в течение суток: сколько очередей будут отключать
Эксклюзив
15:39 • 19553 просмотра
Прохождение отопительного сезона: как уменьшить счета за коммунальные услуги зимой
15:03 • 18362 просмотра
Серия ударов по объектам РФ: Генштаб подтвердил поражение в Новороссийске, Саратовской области и районе Энгельса
14:48 • 17157 просмотра
Украинки смогут получить 50 000 гривен: Зеленский подписал закон о выплатах при рождении ребенка
14 ноября, 13:30 • 14960 просмотра
Зеленский вывел Галущенко и Гринчук из состава СНБО
14 ноября, 13:27 • 33710 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo
Эксклюзив
14 ноября, 13:14 • 27276 просмотра
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюансPhoto
Эксклюзив
14 ноября, 09:52 • 50690 просмотра
Как пешеходам и водителям действовать в темноте на дорогах во время отключений света: Алексей Белошицкий дал советыPhotoVideo
14 ноября, 07:50 • 30892 просмотра
В Украине зафиксировано 161 тысячу дел о СЗЧ за 10 месяцев, что в 4 раза больше, чем в прошлом году - ОпендатаботPhoto
Игнат рассказал о "Цирконе" в небе над Сумщиной14 ноября, 11:28
Число погибших в результате ночной атаки в Киеве возросло до шести: обнаружено тело еще одной погибшей14 ноября, 11:47
Тарелка сбалансированного питания: как выглядит сбалансированный рационPhoto14 ноября, 12:13
Мужчину, напавшего на Ариану Гранде в Сингапуре, обвинили в суде14 ноября, 13:14
Звезда «Всё везде и сразу» Мишель Йео получит премию Берлинале за вклад в киноискусство16:53
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo14 ноября, 13:27
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюансPhoto

Эксклюзив

14 ноября, 13:14
Эксклюзив
14 ноября, 13:14 • 27276 просмотра
Тарелка сбалансированного питания: как выглядит сбалансированный рационPhoto14 ноября, 12:13
Как пешеходам и водителям действовать в темноте на дорогах во время отключений света: Алексей Белошицкий дал советыPhotoVideo

Эксклюзив

14 ноября, 09:52
Эксклюзив
14 ноября, 09:52 • 50690 просмотра
Оформление инвалидности в Украине: стала ли новая система лучше Photo

Эксклюзив

13 ноября, 14:40
Эксклюзив
13 ноября, 14:40 • 279945 просмотра
Звезда «Всё везде и сразу» Мишель Йео получит премию Берлинале за вклад в киноискусство16:53
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo14 ноября, 13:27
Мужчину, напавшего на Ариану Гранде в Сингапуре, обвинили в суде14 ноября, 13:14
Билли Айлиш обвинила Илона Маска в накоплении богатства вместо спасения мира14 ноября, 09:46
Bad Bunny получил главный приз на Latin Grammy 2025 за альбом "Debí Tirar Más Fotos"14 ноября, 08:54
Атака РФ на Киев: в столице спасатель приехал на вызов тушить пожар в собственной квартире

Киев • УНН

 • 602 просмотра

Спасатель Сергей Власенко потерял жилье во время ночной атаки РФ на Киев 14 ноября, его квартира сгорела из-за попадания дрона. Он тушил пламя в собственном доме, где находились его мать, жена с 5-летним сыном и 8-месячной дочерью, которые успели среагировать на тревогу.

Атака РФ на Киев: в столице спасатель приехал на вызов тушить пожар в собственной квартире

Во время ночной атаки РФ на Киев 14 ноября спасатель Сергей Власенко потерял жилье, которое сгорело из-за попадания дрона. Спасатель тушил пламя в собственной квартире. Об этом сообщил министр МВД Игорь Клименко, передает УНН.

Подробности

"Сергей Власенко - спасатель из Киева. На фото он стоит среди руин своей квартиры, которую этой ночью уничтожила Россия. Ему - 35, из них - 15 лет на службе. Начальник караула, который за это время видел и тушил сотни пожаров, спасал людей в самых тяжелых условиях. Этой ночью Сергей был на дежурстве. Российский беспилотник влетел в дом, где он проживал с семьей. Квартира, в которой еще вчера кипела жизнь, выгорела дотла. Дома была мама Сергея, его жена с 5-летним сыном и 8-месячной дочкой. Они успели среагировать на тревогу - и это спасло им жизнь", - сообщил Клименко.

Клименко сообщил, что когда спасатели прибыли на место, Сергей увидел, что горит его собственная квартира. Сергей продолжил работу - тушил пламя, охватившее его дом, разбирал изуродованные конструкции, чтобы добраться до комнаты детей.

Это - тяжелое испытание. Но он его выдержал так же, как и каждое "боевое" дежурство: профессионально и четко. Сергей и его семья потеряли жилье. Мы не оставили их одних. Они уже получили ключи от служебного помещения. Это - ответственность системы перед теми, кто ежедневно спасает других. Такие истории напоминают, что спасатели - это не просто служба. Это люди, у которых есть дети, родители, дома. И даже когда их собственный дом становится жертвой войны, они все равно первыми идут помогать другим

- добавил министр.

Напомним

Число пострадавших в результате ночной массированной атаки на Киев возросло до 36, шестеро из них - в больницах.

Павел Башинский

Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Игорь Клименко
Киев