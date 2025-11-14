Атака РФ на Киев: в столице спасатель приехал на вызов тушить пожар в собственной квартире

Во время ночной атаки РФ на Киев 14 ноября спасатель Сергей Власенко потерял жилье, которое сгорело из-за попадания дрона. Спасатель тушил пламя в собственной квартире. Об этом сообщил министр МВД Игорь Клименко, передает УНН.

"Сергей Власенко - спасатель из Киева. На фото он стоит среди руин своей квартиры, которую этой ночью уничтожила Россия. Ему - 35, из них - 15 лет на службе. Начальник караула, который за это время видел и тушил сотни пожаров, спасал людей в самых тяжелых условиях. Этой ночью Сергей был на дежурстве. Российский беспилотник влетел в дом, где он проживал с семьей. Квартира, в которой еще вчера кипела жизнь, выгорела дотла. Дома была мама Сергея, его жена с 5-летним сыном и 8-месячной дочкой. Они успели среагировать на тревогу - и это спасло им жизнь", - сообщил Клименко.

Клименко сообщил, что когда спасатели прибыли на место, Сергей увидел, что горит его собственная квартира. Сергей продолжил работу - тушил пламя, охватившее его дом, разбирал изуродованные конструкции, чтобы добраться до комнаты детей.

Это - тяжелое испытание. Но он его выдержал так же, как и каждое "боевое" дежурство: профессионально и четко. Сергей и его семья потеряли жилье. Мы не оставили их одних. Они уже получили ключи от служебного помещения. Это - ответственность системы перед теми, кто ежедневно спасает других. Такие истории напоминают, что спасатели - это не просто служба. Это люди, у которых есть дети, родители, дома. И даже когда их собственный дом становится жертвой войны, они все равно первыми идут помогать другим