Українські дрони "Sub Sea Baby" вперше в історії уразили російський підводний човен у Новоросійську
15:05 • 3782 перегляди
Умєров сподівається, що до кінця дня вдасться остаточно узгодити позиції з американською стороною щодо угоди
14:54 • 4794 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Астраханського ГПЗ
Ексклюзив
14:20 • 5966 перегляди
МОЗ ігнорує необхідність повної перевірки клініки скандальної клініки Odrex в Одесі
Ексклюзив
13:38 • 13299 перегляди
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберігання
12:05 • 14104 перегляди
Енергетична мережа України на межі колапсу через масовані атаки рф - ЗМІ
11:20 • 17438 перегляди
ЄС запроваджує нові санкції проти ще 9 осіб та організацій за підтримку російського "тіньового флоту"
10:16 • 19648 перегляди
Конфлікт інтересів у НАЗК? Дружина голови Агенства Павлущика працює в компанії ексзаступника директора НАБУ Углави, який має статус викривача
15 грудня, 09:35 • 20560 перегляди
Не паперові обіцянки: Каллас розкрила необхідні гарантії безпеки для України, якщо НАТО не обговорюється
Ексклюзив
15 грудня, 07:53 • 21369 перегляди
Під загрозою закриття до 25% молочних ферм в Україні - представниця Асоціації виробників молока
Фотограф та військовий Юрій Костишин загинув у боях з російськими окупантами

Київ • УНН

 • 68 перегляди

У боях за Незалежність України загинув 48-річний фотограф та військовослужбовець Юрій Костишин, відомий як "Кіт Характерник". Він служив у 93-й та 44-й бригадах, брав участь в обороні Києва, мав персональні виставки своїх фронтових світлин.

Фотограф та військовий Юрій Костишин загинув у боях з російськими окупантами
Фото: www.facebook.com/urko.kostisin

У боях за Незалежність України від російського вторгнення загинув фотограф, митець, військовослужбовець Юрій Костишин (псевдо "Кіт Характерник"). Про це повідомляє УНН з посиланням на PEN Ukraine.

Деталі

На момент смерті Юрію було 48 років. Він був уродженцем Тернополя, почав службу ще в 2015 році в складі 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр".

Після початку повномасштабного російського вторгнення 24 лютого 2022 року він воював у складі 44-ї окремої артилерійської бригади. Брав участь в обороні Києва, воював на Житомирщині, Донеччині та Запоріжжі.

Поміж боями на фронті почав фотографувати на телефон природу та своїх побратимів. З 2023 фронтові світлини Юрія презентуються в Україні та за кордоном: зокрема, митець мав персональні виставки у Львові, Тернополі, Києві та Вільнюсі (Литва)

- повідомили в Українському ПЕН-клубі.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що на війні проти російських окупантів загинув Валерій Литвин, скрипаль Національного заслуженого академічного українського народного хору імені Григорія Верьовки та звукорежисер Київського академічного театру Українського фольклору "Берегиня".

Євген Устименко

