Фотограф та військовий Юрій Костишин загинув у боях з російськими окупантами
Київ • УНН
У боях за Незалежність України загинув 48-річний фотограф та військовослужбовець Юрій Костишин, відомий як "Кіт Характерник". Він служив у 93-й та 44-й бригадах, брав участь в обороні Києва, мав персональні виставки своїх фронтових світлин.
У боях за Незалежність України від російського вторгнення загинув фотограф, митець, військовослужбовець Юрій Костишин (псевдо "Кіт Характерник"). Про це повідомляє УНН з посиланням на PEN Ukraine.
Деталі
На момент смерті Юрію було 48 років. Він був уродженцем Тернополя, почав службу ще в 2015 році в складі 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр".
Після початку повномасштабного російського вторгнення 24 лютого 2022 року він воював у складі 44-ї окремої артилерійської бригади. Брав участь в обороні Києва, воював на Житомирщині, Донеччині та Запоріжжі.
Поміж боями на фронті почав фотографувати на телефон природу та своїх побратимів. З 2023 фронтові світлини Юрія презентуються в Україні та за кордоном: зокрема, митець мав персональні виставки у Львові, Тернополі, Києві та Вільнюсі (Литва)
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що на війні проти російських окупантів загинув Валерій Литвин, скрипаль Національного заслуженого академічного українського народного хору імені Григорія Верьовки та звукорежисер Київського академічного театру Українського фольклору "Берегиня".