Фотограф и военный Юрий Костышин погиб в боях с российскими оккупантами

В боях за Независимость Украины от российского вторжения погиб фотограф, художник, военнослужащий Юрий Костышин (псевдоним "Кот Характерник"). Об этом сообщает УНН со ссылкой на PEN Ukraine.

На момент смерти Юрию было 48 лет. Он был уроженцем Тернополя, начал службу еще в 2015 году в составе 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр".

После начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 года он воевал в составе 44-й отдельной артиллерийской бригады. Участвовал в обороне Киева, воевал на Житомирщине, Донетчине и Запорожье.

Между боями на фронте начал фотографировать на телефон природу и своих побратимов. С 2023 года фронтовые фотографии Юрия презентуются в Украине и за рубежом: в частности, художник имел персональные выставки во Львове, Тернополе, Киеве и Вильнюсе (Литва)