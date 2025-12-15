$42.190.08
Украинские дроны "Sub Sea Baby" впервые в истории поразили российскую подводную лодку в Новороссийске
15:05
Умеров надеется, что к концу дня удастся окончательно согласовать позиции с американской стороной по соглашению
14:54
Генштаб подтвердил поражение Астраханского ГПЗ
Эксклюзив
14:20
Минздрав игнорирует необходимость полной проверки клиники скандальной клиники Odrex в Одессе
Эксклюзив
13:38
Войско рискует остаться без двух боевых вертолетов: арестованное СБУ вооружение Ми-8МТ может получить повреждения из-за неправильного хранения
12:05
Энергетическая сеть Украины на грани коллапса из-за массированных атак рф - СМИ
11:20
ЕС вводит новые санкции против еще 9 лиц и организаций за поддержку российского «теневого флота»
10:16
Конфликт интересов в НАПК? Жена главы Агентства Павлущика работает в компании экс-заместителя директора НАБУ Углавы, который имеет статус обличителя
15 декабря, 09:35
Не бумажные обещания: Каллас раскрыла необходимые гарантии безопасности для Украины, если НАТО не обсуждается
Эксклюзив
15 декабря, 07:53
Под угрозой закрытия до 25% молочных ферм в Украине - представительница Ассоциации производителей молока
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Фотограф и военный Юрий Костышин погиб в боях с российскими оккупантами

Киев • УНН

 • 34 просмотра

В боях за Независимость Украины погиб 48-летний фотограф и военнослужащий Юрий Костышин, известный как "Кот Характерник". Он служил в 93-й и 44-й бригадах, участвовал в обороне Киева, имел персональные выставки своих фронтовых фотографий.

Фотограф и военный Юрий Костышин погиб в боях с российскими оккупантами
Фото: www.facebook.com/urko.kostisin

В боях за Независимость Украины от российского вторжения погиб фотограф, художник, военнослужащий Юрий Костышин (псевдоним "Кот Характерник"). Об этом сообщает УНН со ссылкой на PEN Ukraine.

Подробности

На момент смерти Юрию было 48 лет. Он был уроженцем Тернополя, начал службу еще в 2015 году в составе 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр".

После начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 года он воевал в составе 44-й отдельной артиллерийской бригады. Участвовал в обороне Киева, воевал на Житомирщине, Донетчине и Запорожье.

Между боями на фронте начал фотографировать на телефон природу и своих побратимов. С 2023 года фронтовые фотографии Юрия презентуются в Украине и за рубежом: в частности, художник имел персональные выставки во Львове, Тернополе, Киеве и Вильнюсе (Литва)

- сообщили в Украинском ПЕН-клубе.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что на войне против российских оккупантов погиб Валерий Литвин, скрипач Национального заслуженного академического украинского народного хора имени Григория Веревки и звукорежиссер Киевского академического театра Украинского фольклора "Берегиня".

Евгений Устименко

Общество Война в Украине
