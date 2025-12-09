На війні загинув скрипаль Хору Верьовки та звукорежисер театру "Берегиня" Валерій Литвин

На війні проти російських окупантів загинув скрипаль Національного заслуженого академічного українського народного хору імені Григорія Верьовки та звукорежисер Київського академічного театру Українського фольклору "Берегиня" Валерій Литвин. Про цю сумну звістку повідомили у Міністерстві культури та інформаційної політики України, пише УНН.

Деталі

Інформацію про загибель захисника підтвердили як на сторінці Хору імені Григорія Верьовки (з посиланням на військовослужбовця Олександра Ярмака), так і на сторінці театру "Берегиня".

Валерій Литвин, син першої скрипки хору імені Верьовки Володимира Литвина, від початку повномасштабного вторгнення росії добровільно пішов на військову службу.

У бою на східному напрямку загинув український пілот Су-27 Євгеній Іванов