19:09
Є три документи щодо завершення війни - Зеленський
18:20
Українці отримають більше годин зі світлом: уряд ухвалив чотири важливі рішення
18:04
“Ви отримаєте дірку від бублика”: Мельник про заклики росії до України щодо капітуляції
15:34
Вартість різдвяного столу 2025 року сягне 1374 грн: найдорожча страва - смажена риба
15:14
Українські та європейські компоненти для завершення війни пропрацьовані, невдовзі їх направлять партнерам в США - Зеленський
9 грудня, 10:59
На саміті ЄС очікують участь Зеленського, Кошта називає серед пріоритетів питання фінансування для України
Ексклюзив
9 грудня, 10:26
У слідства є всі підстави для ініціювання масштабної перевірки МОЗ у скандальній клініці Odrex - юрист
Ексклюзив
9 грудня, 09:02
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом МеньшиковимPhoto
9 грудня, 07:23
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців
Ексклюзив
9 грудня, 07:00
Bring Kids Back UA: в Україну вже повернуто 1892 дитини
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
На війні загинув скрипаль Хору Верьовки та звукорежисер театру "Берегиня" Валерій Литвин

Київ

 • 10 перегляди

Валерій Литвин, скрипаль Хору Верьовки та звукорежисер театру "Берегиня", загинув на війні проти російських окупантів. Він добровільно пішов на військову службу з початку повномасштабного вторгнення.

На війні загинув скрипаль Хору Верьовки та звукорежисер театру "Берегиня" Валерій Литвин

На війні проти російських окупантів загинув скрипаль Національного заслуженого академічного українського народного хору імені Григорія Верьовки та звукорежисер Київського академічного театру Українського фольклору "Берегиня" Валерій Литвин. Про цю сумну звістку повідомили у Міністерстві культури та інформаційної політики України, пише УНН.

Деталі

Інформацію про загибель захисника підтвердили як на сторінці Хору імені Григорія Верьовки (з посиланням на військовослужбовця Олександра Ярмака), так і на сторінці театру "Берегиня".

Валерій Литвин, син першої скрипки хору імені Верьовки Володимира Литвина, від початку повномасштабного вторгнення росії добровільно пішов на військову службу.

У бою на східному напрямку загинув український пілот Су-27 Євгеній Іванов08.12.25, 16:55 • 35905 переглядiв

Степан Гафтко

СуспільствоВійна в Україні
Музикант
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні