На войне погиб скрипач Хора Веревки и звукорежиссер театра "Берегиня" Валерий Литвин

На войне против российских оккупантов погиб скрипач Национального заслуженного академического украинского народного хора имени Григория Веревки и звукорежиссер Киевского академического театра Украинского фольклора "Берегиня" Валерий Литвин. Об этой печальной новости сообщили в Министерстве культуры и информационной политики Украины, пишет УНН.

Детали

Информацию о гибели защитника подтвердили как на странице Хора имени Григория Веревки (со ссылкой на военнослужащего Александра Ярмака), так и на странице театра "Берегиня".

Валерий Литвин, сын первой скрипки хора имени Веревки Владимира Литвина, с начала полномасштабного вторжения России добровольно пошел на военную службу.

В бою на восточном направлении погиб украинский пилот Су-27 Евгений Иванов