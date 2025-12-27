На фронте погиб командир Русского добровольческого корпуса
Командир РДК Денис WhiteRex Капустин погиб ночью 27 декабря на Запорожском направлении во время выполнения боевого задания. Смерть наступила после прилета FPV-дрона.
В ночь на 27 декабря на Запорожском направлении фронта во время выполнения боевого задания погиб командир РДК Денис WhiteRex Капустин. Об этом информирует УНН со ссылкой на РДК.
Отмечается, что он погиб после прилета FPV-дрона.
Все подробности будут обнародованы позже - пока устанавливаются детали происшествия
"Мы обязательно отомстим, Денис", - добавили в РДК.
