На фронте погиб командир Русского добровольческого корпуса

$41.930.22
49.430.26
ukenru
06:01 • 2116 просмотра
Белый дом обнародовал детали встречи Трампа и Зеленского в США
26 декабря, 18:17 • 16269 просмотра
Зеленский готов вынести мирный план на референдум при условии прекращения огня на 60 дней - СМИ
26 декабря, 16:30 • 43628 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto
26 декабря, 13:36 • 32178 просмотра
Соглашение между Украиной и США почти готово, его подписание зависит от встречи с Трампом - Зеленский
26 декабря, 12:21 • 37786 просмотра
Начато расследование: Силы обороны проверяют видео, якобы снятое в штабе украинского подразделения в Гуляйполе
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 50394 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
26 декабря, 10:40 • 28159 просмотра
В Украине на фоне снегопада произошло более 400 ДТП, из них в Киеве - 45, есть погибшие и травмированные
26 декабря, 10:39 • 22169 просмотра
Украина завершила сбор урожая: 57,6 млн тонн зерновых и 17,3 млн тонн масличных
26 декабря, 10:07 • 19884 просмотра
Трамп встретится с Зеленским в Мар-а-Лаго в воскресенье - СМИ
26 декабря, 09:23 • 21614 просмотра
Рождественский "ГУРкот" в уссурийске: два взрыва прогремели возле воинской частиPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
4.6м/с
81%
749мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Киеве прогремел взрыв на фоне угрозы баллистики: что известно26 декабря, 23:50 • 11814 просмотра
Россия выпустила большое количество беспилотников по Украине00:49 • 10802 просмотра
Новый год: НБУ определил график работы банковской системы на праздник01:32 • 9894 просмотра
Украинцы сгенерировали более полумиллиона разрешений на оружие через «Дію» - МВД02:27 • 10889 просмотра
Пятеро пострадавших в результате ночной атаки на столицу - мэр Киева05:42 • 6530 просмотра
публикации
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 20341 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto26 декабря, 16:30 • 43618 просмотра
Ни одна страна Европы не выбирает Генпрокурора на конкурсе. Украина должна соответствовать европейским практикам26 декабря, 14:35 • 22477 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 50391 просмотра
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
Эксклюзив
26 декабря, 08:30 • 49008 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Каш Патель
Музыкант
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Белый дом
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 20341 просмотра
Звездные свадьбы 2025: кто из знаменитостей тайно женился, а кто арендовал целую Венецию для свадьбыPhoto26 декабря, 16:51 • 12521 просмотра
Netflix представил трейлер "Вершина" с актрисой Шарлиз Терон в главной ролиVideo26 декабря, 14:56 • 12243 просмотра
Топ-10 звездных расставаний 2025 года: кто из голливудских пар поставил точку в отношениях26 декабря, 13:37 • 14062 просмотра
Netflix выпустил трейлер четвертого сезона "Бриджертонов"Video26 декабря, 08:06 • 28657 просмотра
Актуальное
Техника
МиГ-31
Х-47М2 "Кинжал"
Социальная сеть
Дія (сервис)

На фронте погиб командир Русского добровольческого корпуса

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Командир РДК Денис WhiteRex Капустин погиб ночью 27 декабря на Запорожском направлении во время выполнения боевого задания. Смерть наступила после прилета FPV-дрона.

На фронте погиб командир Русского добровольческого корпуса

В ночь на 27 декабря на Запорожском направлении фронта во время выполнения боевого задания погиб командир РДК Денис WhiteRex Капустин. Об этом информирует УНН со ссылкой на РДК.

Детали

Отмечается, что он погиб после прилета FPV-дрона.

Все подробности будут обнародованы позже - пока устанавливаются детали происшествия

- говорится в сообщении.

"Мы обязательно отомстим, Денис", - добавили в РДК.

Напомним

В боях за Независимость Украины погиб 48-летний фотограф и военнослужащий Юрий Костишин, известный как "Кот Характерник". Он служил в 93-й и 44-й бригадах, участвовал в обороне Киева, имел персональные выставки своих фронтовых фотографий.

На фронте погиб экс-режиссер шоу "Орел и Решка" Василий Хомко02.12.25, 14:11 • 4436 просмотров

Вита Зеленецкая

Война в Украине
Техника
Война в Украине
Украина
Киев