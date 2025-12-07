Венгрия и Словакия оспорят в Европейском суде план ЕС по запрету российских газа и нефти

Венгрия и Словакия обжалуют в Европейском суде план ЕС о полном запрете импорта российских газа и нефти. Об этом в соцсети Х сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, информирует УНН.

Подробности

По его словам, как только на следующей неделе план RePowerEU будет принят, венгерская сторона вместе со словацкой подаст в Европейский суд ходатайство об отмене и будет просить о приостановлении действия постановления на время судебного разбирательства.

Мы делаем этот шаг, поскольку запрет импорта российской нефти и газа сделает невозможным безопасное энергоснабжение Венгрии и Словакии и приведет к резкому росту цен - написал Сийярто.

Он назвал это постановление "масштабным юридическим мошенничеством", ведь, по его мнению, "явно является санкционной мерой, которая потребует единогласного одобрения".

"Она также противоречит договорам ЕС, согласно которым энергетическая политика является национальной компетенцией, и противоречит даже собственной оценке Еврокомиссии", - добавил глава МИД Венгрии.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что благодаря санкциям экспорт российской нефти уже уменьшился на 15-20%, а добыча сырой нефти в рф до конца года сократится на 5%.

