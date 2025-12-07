$42.180.00
49.230.00
ukenru
17:16 • 7462 просмотра
"Светом победим тьму": Вифлеемский огонь мира прибыл в Украину, его получили пластуныPhoto
16:33 • 12417 просмотра
В Украине будут продолжать отключать свет: графики на понедельник, 8 декабря
7 декабря, 14:41 • 14987 просмотра
россияне изменили тактику ударов по Украине: под угрозой объекты, которые до сих пор считались неприкосновенными
7 декабря, 11:06 • 20436 просмотра
российские оккупанты разрушили плотину Печенежского водохранилища на ХарьковщинеPhoto
6 декабря, 20:45 • 46959 просмотра
Зеленский имел сложный разговор с представителями Трампа по территориям - Axios
6 декабря, 09:02 • 58968 просмотра
Ни одна модель гарантий безопасности для Украины невозможна без ВСУ: Сырский записал видеообращениеVideo
6 декабря, 07:49 • 64149 просмотра
рф нанесла массированный ракетно-дроновый удар по энергетике в 8 областях, есть обесточивание - Минэнерго
6 декабря, 04:00 • 57538 просмотра
Украина отмечает День Вооруженных сил: история становления и современные традицииPhoto
5 декабря, 18:15 • 60078 просмотра
Переговоры США и Украины по «мирному плану Трампа» продолжатся в субботу, вероятно, и в течение всех выходных – Axios
5 декабря, 15:45 • 56700 просмотра
В Киеве засияла главная елка страны: чем ее украсилиPhoto
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Венгрия и Словакия оспорят в Европейском суде план ЕС по запрету российских газа и нефти

Киев • УНН

 • 294 просмотра

Венгрия и Словакия подадут в Европейский суд ходатайство об отмене плана RePowerEU, который предусматривает полный запрет импорта российских газа и нефти. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что этот шаг обусловлен угрозой безопасному энергоснабжению и ростом цен.

Венгрия и Словакия оспорят в Европейском суде план ЕС по запрету российских газа и нефти

Венгрия и Словакия обжалуют в Европейском суде план ЕС о полном запрете импорта российских газа и нефти. Об этом в соцсети Х сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, информирует УНН.

Подробности

По его словам, как только на следующей неделе план RePowerEU будет принят, венгерская сторона вместе со словацкой подаст в Европейский суд ходатайство об отмене и будет просить о приостановлении действия постановления на время судебного разбирательства.

Мы делаем этот шаг, поскольку запрет импорта российской нефти и газа сделает невозможным безопасное энергоснабжение Венгрии и Словакии и приведет к резкому росту цен

- написал Сийярто.

Он назвал это постановление "масштабным юридическим мошенничеством", ведь, по его мнению, "явно является санкционной мерой, которая потребует единогласного одобрения".

"Она также противоречит договорам ЕС, согласно которым энергетическая политика является национальной компетенцией, и противоречит даже собственной оценке Еврокомиссии", - добавил глава МИД Венгрии.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что благодаря санкциям экспорт российской нефти уже уменьшился на 15-20%, а добыча сырой нефти в рф до конца года сократится на 5%.

Венгрия блокирует план ЕС по финансовой поддержке Украины замороженными активами рф - Politico07.12.25, 20:39 • 2262 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ЭкономикаПолитикаНовости Мира
Санкции
Энергетика
Петер Сийярто
Европейская комиссия
Европейский Союз
Словакия
Венгрия