У Непалі розгорнули дрони для пошуку постраждалих після повені

Сьогодні в центральному Непалі розгорнуто додаткові поліцейські групи, деякі з яких оснащені дронами, в рамках пошуково-рятувальних робіт, що продовжуються, після вчорашньої катастрофічної раптової повені, передає УНН із посиланням на CNN.

Як повідомив представник поліції Абі Нараян Кафле, старших офіцерів поліції Непалу та їхні команди було направлено до кількох постраждалих районів після повені на річках Бхоті Коші та Трішулі, при цьому деяким з них доручено контролювати "операції з використанням дронів і камер".

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Також сьогодні поліція закликала всіх громадян Непалу уникати наближення до річок та струмків, районів, які постраждали від повені, або інших "місць підвищеного ризику".

"Водночас ми просимо громадськість не поширювати дезінформацію, неправдиві відомості, дипфейки або іншу інформацію, що вводить в оману, і покладатися тільки на офіційні джерела для отримання перевіреної інформації", — сказав представник.

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