У Непалі та Китаї кількість зниклих безвісти через повені зросла до 1450 людей
Київ • УНН
У Непалі та Китаї безвісти зникли близько 1450 людей, понад 270 загинули. Раніше поліція Непалу повідомляла про 332 загиблих.
Кількість людей, що зникли безвісти у результаті повеней у Непалі та Китаї, зросла до 1450, передає УНН із посиланням на WSJ.
Непал і Китай заявили, що близько 1450 людей залишаються безвісти, а понад 270 осіб підтверджено загинули внаслідок повеней, викликаних цунамі
У Непалі після повеней зникли безвісти 55 українців - МЗС27.08.26, 11:29 • 29994 перегляди
Раніше
Поліція Непалу опублікувала чергове оновлення, у якому повідомляється, що станом на 15:50 за місцевим часом у четвер 332 особи загинули внаслідок повені.