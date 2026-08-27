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У Непалі та Китаї кількість зниклих безвісти через повені зросла до 1450 людей
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У Непалі та Китаї кількість зниклих безвісти через повені зросла до 1450 людей

Київ • УНН

 • 1220 перегляди

У Непалі та Китаї безвісти зникли близько 1450 людей, понад 270 загинули. Раніше поліція Непалу повідомляла про 332 загиблих.

У Непалі та Китаї кількість зниклих безвісти через повені зросла до 1450 людей

Кількість людей, що зникли безвісти у результаті повеней у Непалі та Китаї, зросла до 1450, передає УНН із посиланням на WSJ.

Непал і Китай заявили, що близько 1450 людей залишаються безвісти, а понад 270 осіб підтверджено загинули внаслідок повеней, викликаних цунамі 

- йдеться у повідомленні.

У Непалі після повеней зникли безвісти 55 українців - МЗС27.08.26, 11:29 • 29994 перегляди

Раніше

Поліція Непалу опублікувала чергове оновлення, у якому повідомляється, що станом на 15:50 за місцевим часом у четвер 332 особи загинули внаслідок повені.

Антоніна Туманова

Світ
Непал
Китай