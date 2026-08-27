В Непале и Китае число пропавших без вести из-за наводнений возросло до 1450 человек

Количество людей, пропавших без вести в результате наводнений в Непале и Китае, возросло до 1450, передает УНН со ссылкой на WSJ.

Непал и Китай заявили, что около 1450 человек остаются без вести, а гибель более 270 человек подтверждена в результате наводнений, вызванных цунами - говорится в сообщении.

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Полиция Непала опубликовала очередное обновление, в котором сообщается, что по состоянию на 15:50 по местному времени в четверг в результате наводнения погибли 332 человека.