В Непале и Китае число пропавших без вести из-за наводнений возросло до 1450 человек
Киев • УНН
В Непале и Китае пропали без вести около 1450 человек, более 270 погибли. Ранее полиция Непала сообщала о 332 погибших.
Количество людей, пропавших без вести в результате наводнений в Непале и Китае, возросло до 1450, передает УНН со ссылкой на WSJ.
Непал и Китай заявили, что около 1450 человек остаются без вести, а гибель более 270 человек подтверждена в результате наводнений, вызванных цунами
В Непале после наводнений пропали без вести 55 украинцев - МИД27.08.26, 11:29 • 30416 просмотров
Ранее
Полиция Непала опубликовала очередное обновление, в котором сообщается, что по состоянию на 15:50 по местному времени в четверг в результате наводнения погибли 332 человека.