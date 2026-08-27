В Непале после наводнений пропали без вести 55 украинцев — МИД

В Непале пропавшими без вести из-за наводнений считаются 55 украинцев, сообщили обновлённую по состоянию на 10:30 27 августа информацию в МИД Украины, пишет УНН.

По сообщениям местных властей, всего в результате масштабных внезапных наводнений и оползней пропавшими без вести считаются более 1100 человек, из них более 400 — местные жители и более 700 туристов почти из тридцати стран. Среди них — 55 граждан Украины. Это две туристические группы из 47 и 7 украинцев, а также одна гражданка Украины в составе иностранной туристической группы. По сообщениям местных властей, всего в зоне стихийного бедствия погибли по меньшей мере 165 человек. На данный момент информации о наличии граждан Украины среди погибших или пострадавших нет