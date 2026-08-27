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В Непале после наводнений пропали без вести 55 украинцев — МИД

Киев • УНН

 • 12400 просмотра

После наводнений и оползней в Непале пропали без вести более 1100 человек, среди них 55 украинцев. Погибли по меньшей мере 165 человек.

В Непале после наводнений пропали без вести 55 украинцев — МИД

В Непале пропавшими без вести из-за наводнений считаются 55 украинцев, сообщили обновлённую по состоянию на 10:30 27 августа информацию в МИД Украины, пишет УНН

По сообщениям местных властей, всего в результате масштабных внезапных наводнений и оползней пропавшими без вести считаются более 1100 человек, из них более 400 — местные жители и более 700 туристов почти из тридцати стран. Среди них — 55 граждан Украины. Это две туристические группы из 47 и 7 украинцев, а также одна гражданка Украины в составе иностранной туристической группы. По сообщениям местных властей, всего в зоне стихийного бедствия погибли по меньшей мере 165 человек. На данный момент информации о наличии граждан Украины среди погибших или пострадавших нет 

— сообщили в МИД.

Как отмечается, поисково-спасательные операции продолжаются. Доступ ко многим районам стихийного бедствия осложнён из-за погодных условий. Местные компетентные органы предупреждают о возможности повторных наводнений и оползней.

Посольства Украины в Индии и КНР, как указано, разместили рекомендации по безопасности на своих официальных платформах. "Украинские дипломаты поддерживают постоянную связь с компетентными органами и службами, осуществляющими поисковые операции, родственниками пропавших без вести, а также с иностранными дипломатами в странах пребывания для координации международных усилий по поиску туристических групп", — говорится в сообщении.

"Поисковые группы и официальные власти стран пребывания получили от украинских дипломатических учреждений полную информацию обо всех украинцах, с которыми не удаётся установить связь. Поиски продолжаются. Непосредственно в зону стихийного бедствия также направилась группа сотрудников посольства Украины в Индии. Подключён почётный консул Украины в Непале", — отметили в МИД.

МИД, Департамент консульской службы и посольства Украины в Индии и КНР, как указано, продолжают осуществлять мониторинг ситуации и держат дело об исчезновении 55 граждан Украины на особом контроле.

Число пропавших без вести в Тибете после оползня в Непале превысило 550, Китай предупреждает о новой угрозе27.08.26, 07:58 • 3346 просмотров

Юлия Шрамко

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