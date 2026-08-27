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Число пропавших без вести в Тибете после оползня в Непале превысило 550, Китай предупреждает о новой угрозе

Киев • УНН

 • 1004 просмотра

После оползня и внезапного наводнения пропавшими без вести считаются 558 человек, в том числе 260 иностранцев. Китай предупредил об угрозе новых паводков.

Число пропавших без вести в Тибете после оползня в Непале превысило 550, Китай предупреждает о новой угрозе

Число людей, которые считаются пропавшими без вести на территории Тибета в Китае после масштабного оползня в Непале, возросло до 558. Среди них — 260 иностранных граждан. Об этом сообщает китайская государственная телекомпания CCTV, пишет Reuters, передает УНН.

Подробности

Оползень произошел в среду возле города Гьиронг на границе Непала и Тибета. Стена из грязи и камней обрушилась в реку и вызвала внезапное наводнение, которое двинулось вниз по течению.

В Непале стихия унесла жизни десятков людей, еще сотни считаются пропавшими без вести. Поток воды смыл дома, дороги и объекты энергетической инфраструктуры.

Китай предупредил о новой геологической опасности

На тибетской стороне границы официально подтверждена гибель трех человек. Окружающие села, расположенные в опасных районах, эвакуировали. Спасателям также удалось найти и спасти двух жителей одного из сел.

Тем временем китайские власти выявили новую потенциальную угрозу выше по течению от пограничного перехода — озеро, образовавшееся из-за перекрытия русла реки. По данным CCTV, оно может осложнить проведение спасательной операции и создать риск новых паводков.

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Министерство водных ресурсов Китая усилило мониторинг водоема, расположенного в районе слияния рек Чхочен Хола и Пурепу Цангпо, к северо-востоку от места стихийного бедствия.

Для ликвидации последствий и проведения спасательных работ Китай также направил пожарно-спасательные команды из Пекина и Чэнду. Они должны помочь местной полиции и военным.

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Степан Гафтко

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