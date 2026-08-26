Количество украинцев, пропавших без вести после внезапных наводнений в Непале, возросло до 53 — МИД

В результате внезапных наводнений в Непале по состоянию на 21:45 считаются пропавшими без вести 53 гражданина Украины, передает УНН со ссылкой на МИД.

Детали

В МИД поступило обращение в связи с тем, что сегодня утром была потеряна связь с группой туристов — 46 гражданами Украины — в зоне стихийного бедствия.

Всего, по информации Туристической полиции Непала, на данный момент в результате бедствия считаются пропавшими без вести 53 гражданина Украины. Посольства Украины в Индии и КНР поддерживают связь с компетентными органами стран пребывания по поводу поисковых операций, которые могут установить местонахождение украинских граждан. В то же время на данный момент нет информации о наличии граждан Украины среди погибших или пострадавших - говорится в сообщении.

По данным дипломатического ведомства, по личному поручению министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги посольства Украины в Индии и КНР на основании уже известных персональных данных пропавших граждан принимают меры для установления связи с ними и осуществления других необходимых действий.

Кроме того, на «горячую линию» МИД поступили восемь сообщений от родственников о потере связи с лицами из упомянутого списка.

На месте также задействован почетный консул Украины в Непале.

МИД, Департамент консульской службы и посольства Украины в Индии и КНР работают над выяснением дополнительной информации, взаимодействием с иностранными ведомствами для поиска украинцев, а также предоставлением информации и содействием родственникам.

Напомним

В Непале из-за внезапного наводнения погибли десятки людей, сотни пропали без вести.

Непальские власти сообщили о 403 пропавших без вести, в том числе о 341 иностранном гражданине. Сунил Шарма, представитель туристического совета, заявил, что 133 человека прибыли из Индии и совершали паломничество к горе Кайлаш в Тибете, священному месту для индуистов. Также пропали без вести 47 человек из США, 34 из Австралии, 33 из Великобритании и 24 из Канады, добавил он.