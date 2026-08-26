Повінь на кордоні Китаю та Непалу забрала життя 31 людини, сотні зникли безвісти
Київ • УНН
У Непалі через раптову повінь загинула щонайменше 31 людина, сотні зникли безвісти. Серед зниклих є іноземці.
Поблизу кордону між Китаєм та Непалом сталася сильна повінь, наразі відомо про 31 загиблого і сотні зниклих безвісти, передає УНН із посиланням на CNN.
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За даними місцевої поліції провінції Багматі, кількість загиблих у Непалі зросла щонайменше до 31 особи після потужної раптової повені, що сталася поблизу кордону країни з Китаєм.
Сотні інших людей вважаються зниклими безвісти, оскільки пошуково-рятувальні роботи посилюються.
Китайські державні ЗМІ також раніше попереджали про "значні жертви" в Тибеті, але офіційних даних про жертви там поки що не оприлюднено.
Видання зауважує, що серед зниклих безвісти є іноземні громадяни з кількох країн.
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