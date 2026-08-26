Наводнение на границе Китая и Непала унесло жизни 31 человека, сотни пропали без вести
Киев • УНН
В Непале из-за внезапного наводнения погибли по меньшей мере 31 человек, сотни пропали без вести. Среди пропавших есть иностранцы.
Вблизи границы между Китаем и Непалом произошло сильное наводнение, на данный момент известно о 31 погибшем и сотнях пропавших без вести, передает УНН со ссылкой на CNN.
Детали
По данным местной полиции провинции Багмати, число погибших в Непале возросло как минимум до 31 человека после мощного внезапного наводнения, произошедшего вблизи границы страны с Китаем.
Сотни других людей считаются пропавшими без вести, поскольку поисково-спасательные работы активизируются.
Китайские государственные СМИ также ранее предупреждали о "значительных жертвах" в Тибете, однако официальные данные о жертвах там пока не обнародованы.
Издание отмечает, что среди пропавших без вести есть иностранные граждане из нескольких стран.
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