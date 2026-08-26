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Кількість українців, які зникли безвісти після раптових повеней у Непалі, зросла до 53 - МЗС

Київ • УНН

 • 8266 перегляди

Після раптових повеней у Непалі безвісти зникли 53 українці. Даних про загиблих чи постраждалих громадян України наразі немає.

Кількість українців, які зникли безвісти після раптових повеней у Непалі, зросла до 53 - МЗС

Унаслідок раптових повеней у Непалі, станом на 21:45, вважаються зниклими безвісти 53 громадянина України, передає УНН із посиланням на МЗС.

Деталі

До МЗС надійшло звернення щодо зникнення сьогодні вранці зв’язку з групою туристів 46 громадян України у зоні стихійного лиха.  

Загалом, за інформацією Туристичної поліції Непалу, станом на зараз внаслідок лиха вважаються зниклими безвісти 53 громадянина України.  Посольства України в Індії та КНР тримають звʼязок із компетентними органами країн перебування щодо пошукових операцій, які можуть виявити місцезнаходження українських громадян. Водночас станом на зараз немає інформації щодо наявності громадян України серед загиблих чи постраждалих 

- йдеться у повідомленні.

За даними дипвідомства, на особисте доручення міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, посольства України в Індії та КНР на підставі вже відомих особистих даних зниклих громадян вживають заходів щодо встановлення з ними зв’язку та здійснення інших необхідних дій.  

Крім того, на "гарячу лінію" МЗС надійшли вісім повідомлень від родичів щодо втрати зв’язку з особами зі згаданого списку.  

На місці також залучений почесний консул України в Непалі. 

МЗС, Департамент консульської служби та посольства України в Індії та КНР працюють над зʼясуванням додаткової інформації, взаємодією з іноземними відомствами задля пошуку українців і наданням інформації та сприяння родичам.

Нагадаємо

У Непалі через раптову повінь загинули десятки людей, сотні зникли безвісти. 

Непальська влада повідомила про 403 зниклих безвісти, у тому числі 341 іноземного громадянина. Суніл Шарма, представник туристичної ради, заявив, що 133 особи були з Індії, які здійснювали паломництво до гори Кайлаш у Тибеті, священного місця для індуїстів. Також зникли безвісти 47 людей зі США, 34 з Австралії, 33 з Великої Британії та 24 з Канади, додав він.

Антоніна Туманова

СвітНаші за кордоном
Тибет
Андрій Сибіга
Міністерство закордонних справ України
Австралія
Непал
Індія
Канада
Велика Британія
Китай
Сполучені Штати Америки