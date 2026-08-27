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Кількість зниклих безвісти у Тибеті після зсуву в Непалі перевищила 550, Китай попереджає про нову загрозу

Київ • УНН

 • 970 перегляди

Після зсуву та раптової повені зниклими вважають 558 людей, зокрема 260 іноземців. Китай попередив про загрозу нових паводків.

Кількість зниклих безвісти у Тибеті після зсуву в Непалі перевищила 550, Китай попереджає про нову загрозу

Кількість людей, які вважаються зниклими безвісти на території Тибету в Китаї після масштабного зсуву в Непалі, зросла до 558. Серед них – 260 іноземних громадян. Про це повідомляє китайська державна телекомпанія CCTV, пише Reuters, передає УНН.

Деталі

Зсув стався у середу біля міста Гьїронг на кордоні Непалу та Тибету. Стіна з бруду й каміння обвалилася в річку та спричинила раптову повінь, яка рушила вниз за течією.

У Непалі стихія забрала життя десятків людей, ще сотні вважаються зниклими безвісти. Потік води змив будинки, дороги та об'єкти енергетичної інфраструктури.

Китай попередив про нову геологічну небезпеку

На тибетському боці кордону офіційно підтверджено загибель трьох людей. Навколишні села, розташовані в небезпечних районах, евакуювали. Рятувальникам також вдалося знайти та врятувати двох жителів одного із сіл.

Водночас китайська влада виявила нову потенційну загрозу вище за течією від прикордонного переходу – озеро, яке утворилося через перекриття русла річки. За даними CCTV, воно може ускладнити проведення рятувальної операції та створити ризик нових паводків.

Європа готова допомогти після руйнівних повеней у Непалі та Китаї26.08.26, 23:07 • 2612 переглядiв

Міністерство водних ресурсів Китаю посилило моніторинг водойми, розташованої в районі злиття річок Чхочен Хола та Пурепу Цангпо, на північний схід від місця стихійного лиха.

Для ліквідації наслідків та проведення рятувальних робіт Китай також направив пожежно-рятувальні команди з Пекіна та Ченду. Вони мають допомогти місцевій поліції та військовим.

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Степан Гафтко

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Тибет
Reuters
Пекін
Непал
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