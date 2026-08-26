Європа готова допомогти після руйнівних повеней у Непалі та Китаї

Європа готова мобілізувати допомогу після "руйнівних повеней" у Непалі та Китаї. Про це заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, оскільки кількість загиблих в обох країнах зростає, передає УНН.

"Мої думки з усіма постраждалими, особливо з родинами, які втратили близьких або все ще чекають новин", – написала фон дер Ляєн на X. "Ми також поділяємо думки про хоробрих рятувальників".

Глава ЄС сказала, що Copernicus, супутникова служба Європейського Союзу, була "активована, щоб допомогти картографувати постраждалі райони в Непалі та підтримати реагування на місцях".

"Ми готові мобілізувати подальшу європейську допомогу", – додала вона.

Кількість українців, які зникли безвісти після раптових повеней у Непалі, зросла до 53 - МЗС

Нагадаємо

У Непалі через раптову повінь загинули десятки людей, сотні зникли безвісти.

Непальська влада повідомила про 403 зниклих безвісти, у тому числі 341 іноземного громадянина. Суніл Шарма, представник туристичної ради, заявив, що 133 особи були з Індії, які здійснювали паломництво до гори Кайлаш у Тибеті, священного місця для індуїстів. Також зникли безвісти 47 людей зі США, 34 з Австралії, 33 з Великої Британії та 24 з Канади, додав він.