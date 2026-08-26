Європа готова допомогти після руйнівних повеней у Непалі та Китаї

$44.670.0352.090.07
ukenru
19:09 • 8334 перегляди
Кількість українців, які зникли безвісти після раптових повеней у Непалі, зросла до 53 - МЗС
18:45 • 10249 перегляди
На Закарпатті зафіксували землетрус магнітудою 1,7Photo
16:57 • 15293 перегляди
путін розглядає можливість нанесення більш потужних ударів по Києву, зокрема і ядерною зброєю - ЗМІ
16:14 • 21621 перегляди
Нові правила відстрочки від мобілізації: у Раді хочуть надати її батькам-одинакам
26 серпня, 14:09 • 19836 перегляди
Кількість жертв повені у Непалі зросла до 55
26 серпня, 13:41 • 17142 перегляди
Трамп вперше прокоментував візит директора ЦРУ до москви, згадав про війну в Україні
26 серпня, 12:49 • 14717 перегляди
Нова влада Угорщини визнала росію загрозою для Європи та світу - Spiegel
26 серпня, 11:45 • 31850 перегляди
У Києві стартує 17-й Одеський кінофестиваль: що покажуть цього рокуPhoto
26 серпня, 08:38 • 30267 перегляди
У Херсоні росіяни завдали авіаудару по ТЕЦ, є суттєві руйнування - Нафтогаз
Ексклюзив
26 серпня, 07:30 • 47423 перегляди
БЕБ відкриває справи до встановлення податкового боргу: бізнес попереджає про ризики кримінального тиску
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+17°
1.4м/с
58%
751мм
Популярнi новини
Викрито схему постачання ліків для реанімації зі збитками на 80 млн грн: проведено низку обшуків, оголошено чотири підозри26 серпня, 12:18 • 10421 перегляди
Член комісії з добору працівників САП заявив про спробу зриву її роботи директором НАБУ Кривоносом 26 серпня, 12:55 • 9848 перегляди
"Зброя, для використання якої треба просити дозвіл, - це макет": Fire Point пояснила відмову від kill switchPhoto26 серпня, 13:15 • 22576 перегляди
Не лише путін і лукашенко: кого зі світових політиків не люблять в Україні - опитуванняPhoto26 серпня, 13:36 • 11058 перегляди
Повінь на кордоні Китаю та Непалу забрала життя 31 людини, сотні зникли безвісти26 серпня, 13:43 • 12992 перегляди
Публікації
Нові правила відстрочки від мобілізації: у Раді хочуть надати її батькам-одинакам16:14 • 21628 перегляди
"Зброя, для використання якої треба просити дозвіл, - це макет": Fire Point пояснила відмову від kill switchPhoto26 серпня, 13:15 • 22737 перегляди
У Києві стартує 17-й Одеський кінофестиваль: що покажуть цього рокуPhoto26 серпня, 11:45 • 31853 перегляди
БЕБ відкриває справи до встановлення податкового боргу: бізнес попереджає про ризики кримінального тиску
Ексклюзив
26 серпня, 07:30 • 47426 перегляди
“Щоб у черв'яків не було стресу”: які екологічні вимоги довелося врахувати при будівництві заводу Fire Point у Данії 
Ексклюзив
26 серпня, 07:05 • 38811 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Джон Реткліфф (політик)
Денис Прокопенко
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Непал
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Китай
Реклама
УНН Lite
Стало відомо, від чого померла зірка кантрі Доллі Партон26 серпня, 04:39 • 37946 перегляди
Мадонна показала рідкісні фото своїх доньок-близнючок: якими вони були в дитинствіPhoto26 серпня, 01:06 • 36671 перегляди
"Ви не до кінця розумієте": близькі Панеттьєрі закликали не спекулювати чутками про причину її смерті25 серпня, 23:05 • 38872 перегляди
Кріштіану Роналду після весілля здивував новим образом із медово-русявим волоссямPhoto25 серпня, 01:05 • 75159 перегляди
Донька Брюса Вілліса розповіла про втрату "іншої версії" батька через деменціюPhoto25 серпня, 00:05 • 75390 перегляди
Актуальне
Instagram
Facebook
Соціальна мережа
TikTok
YouTube

Європа готова допомогти після руйнівних повеней у Непалі та Китаї

Київ • УНН

 • 236 перегляди

Урсула фон дер Ляєн заявила про готовність ЄС допомогти Непалу та Китаю після повеней. Copernicus уже картографує постраждалі райони.

Європа готова допомогти після руйнівних повеней у Непалі та Китаї

Європа готова мобілізувати допомогу після "руйнівних повеней" у Непалі та Китаї. Про це заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, оскільки кількість загиблих в обох країнах зростає, передає УНН.

"Мої думки з усіма постраждалими, особливо з родинами, які втратили близьких або все ще чекають новин", – написала фон дер Ляєн на X. "Ми також поділяємо думки про хоробрих рятувальників".

Глава ЄС сказала, що Copernicus, супутникова служба Європейського Союзу, була "активована, щоб допомогти картографувати постраждалі райони в Непалі та підтримати реагування на місцях".

"Ми готові мобілізувати подальшу європейську допомогу", – додала вона.

Кількість українців, які зникли безвісти після раптових повеней у Непалі, зросла до 53 - МЗС26.08.26, 22:09 • 8358 переглядiв

Нагадаємо

У Непалі через раптову повінь загинули десятки людей, сотні зникли безвісти. 

Непальська влада повідомила про 403 зниклих безвісти, у тому числі 341 іноземного громадянина. Суніл Шарма, представник туристичної ради, заявив, що 133 особи були з Індії, які здійснювали паломництво до гори Кайлаш у Тибеті, священного місця для індуїстів. Також зникли безвісти 47 людей зі США, 34 з Австралії, 33 з Великої Британії та 24 з Канади, додав він.

Антоніна Туманова

СвітПодії
Тибет
Європейська комісія
Австралія
Непал
Індія
Європейський Союз
Канада
Велика Британія
Китай
Сполучені Штати Америки
Урсула фон дер Ляєн