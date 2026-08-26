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Европа готова помочь после разрушительных наводнений в Непале и Китае

Киев • УНН

 • 112 просмотра

Урсула фон дер Ляйен заявила о готовности ЕС помочь Непалу и Китаю после наводнений. Copernicus уже картографирует пострадавшие районы.

Европа готова помочь после разрушительных наводнений в Непале и Китае

Европа готова мобилизовать помощь после «разрушительных наводнений» в Непале и Китае. Об этом заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, поскольку число погибших в обеих странах растет, передает УНН.

«Мои мысли со всеми пострадавшими, особенно с семьями, которые потеряли близких или все еще ждут новостей», — написала фон дер Ляйен в X. «Мы также думаем о храбрых спасателях».

Глава ЕС заявила, что Copernicus, спутниковая служба Европейского союза, была «активирована, чтобы помочь картографировать пострадавшие районы в Непале и поддержать реагирование на местах».

«Мы готовы мобилизовать дальнейшую европейскую помощь», — добавила она.

Количество украинцев, пропавших без вести после внезапных наводнений в Непале, возросло до 53 — МИД26.08.26, 22:09 • 7398 просмотров

Напомним

В Непале из-за внезапного наводнения погибли десятки людей, сотни пропали без вести. 

Непальские власти сообщили о 403 пропавших без вести, в том числе о 341 иностранном гражданине. Сунил Шарма, представитель туристического совета, заявил, что 133 человека прибыли из Индии и совершали паломничество к горе Кайлаш в Тибете, священному месту для индуистов. Также пропали без вести 47 человек из США, 34 из Австралии, 33 из Великобритании и 24 из Канады, добавил он.

Антонина Туманова

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