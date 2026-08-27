У Непалі після повеней зникли безвісти 55 українців - МЗС
Київ • УНН
Після повеней і зсувів у Непалі зникли понад 1100 людей, серед них 55 українців. Загинули щонайменше 165 осіб.
У Непалі через повені зниклими безвісти вважаються 55 українців, повідомили оновлену на 10:30 27 серпня інформацію у МЗС України, пише УНН.
За повідомленнями місцевих влад, загалом внаслідок масштабних раптових повеней та зсувів ґрунту зниклими безвісти вважаються понад 1100 людей, з них понад 400 - місцевих мешканців і понад 700 туристів з майже тридцяти країн. Серед них - 55 громадян України. Це дві туристичні групи 47 та 7 українців, а також одна громадянка України в складі іноземної туристичної групи. За повідомленнями місцевих влад, загалом у зоні стихійного лиха загинуло щонайменше 165 людей. Станом на зараз інформації щодо наявності громадян України серед загиблих чи постраждалих немає
Як зазначається, пошуково-рятувальні операції тривають. Доступ до багатьох районів стихійного лиха ускладнений через погодні умови. Місцеві компетентні органи попереджають про можливість повторних повеней та зсувів ґрунту.
Посольства України в Індії та КНР, як вказано розмістили безпекові рекомендації на своїх офіційних платформах. "Українські дипломати перебувають на постійному звʼязку з компетентними органами та службами, які здійснюють пошукові операції, родичами зниклих безвісти, а також з іноземними дипломатами в країнах перебування задля координації міжнародних зусиль з пошуку туристичних груп", - ідеться у повідомленні.
"Пошукові групи та офіційна влада країн передання отримали від українських дипустанов повну інформацію про усіх українців, з якими не вдається встановити звʼязок. Пошуки тривають. Безпосередньо у зону стихійного лиха також відправилася група співробітників посольства України в Індії. Підключений почесний консул України в Непалі", - зазначили у МЗС.
МЗС, Департамент консульської служби та посольства України в Індії та КНР, як вказано, продовжують здійснювати моніторинг ситуації та тримають справу щодо зникнення 55 громадян України на особливому контролі.
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