У Непалі після повеней зникли безвісти 55 українців - МЗС

У Непалі через повені зниклими безвісти вважаються 55 українців, повідомили оновлену на 10:30 27 серпня інформацію у МЗС України, пише УНН.

За повідомленнями місцевих влад, загалом внаслідок масштабних раптових повеней та зсувів ґрунту зниклими безвісти вважаються понад 1100 людей, з них понад 400 - місцевих мешканців і понад 700 туристів з майже тридцяти країн. Серед них - 55 громадян України. Це дві туристичні групи 47 та 7 українців, а також одна громадянка України в складі іноземної туристичної групи. За повідомленнями місцевих влад, загалом у зоні стихійного лиха загинуло щонайменше 165 людей. Станом на зараз інформації щодо наявності громадян України серед загиблих чи постраждалих немає