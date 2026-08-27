В Непале развернули дроны для поиска пострадавших после наводнения

$44.570.1052.010.08
ukenru
Эксклюзив
15:58 • 12276 просмотра
Школы перед 1 сентября: грозит ли Киеву нехватка мест для учащихся
14:23 • 13187 просмотра
Принц Гарри и Меган с детьми вернулись в Великобританию на "длительный период" - СМИ
13:27 • 28545 просмотра
Осенняя обрезка деревьев: когда работать и какие ветви удалятьPhoto
12:24 • 26560 просмотра
В Непале и Китае число пропавших без вести из-за наводнений возросло до 1450 человек
11:55 • 26811 просмотра
Последствия российского обстрела Бориспольского района — фоторепортажPhoto
27 августа, 11:02 • 22091 просмотра
Из-за российских обстрелов задерживаются несколько десятков поездов, два более чем на 10 часов - Укрзализныця
27 августа, 10:48 • 35486 просмотра
россияне повторно атаковали Херсонскую ТЭЦ 4 КАБами, оборудование уничтожено - Нафтогаз
27 августа, 09:50 • 35630 просмотра
В Киеве во время полномасштабной войны родилось более 86 тысяч детей PhotoVideo
27 августа, 09:43 • 27013 просмотра
рф планирует дополнительную мобилизацию 600 тысяч человек в 2026–2027 годах - разведка
27 августа, 09:14 • 32724 просмотра
В ЕС хотят возобновить план использования замороженных активов рф для Украины - FT
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+18°
1.7м/с
51%
752мм
Популярные новости
В Харькове попадание в торговый центр в результате удара рф - мэр27 августа, 09:21 • 45867 просмотра
В Харькове возросло число пострадавших из-за удара рф по ТЦ27 августа, 10:23 • 20882 просмотра
Жертвами наводнения в Непале стали уже более 330 человек, более 900 пропали без вести27 августа, 10:37 • 35124 просмотра
Атака рф дронами на Киев: число пострадавших возросло до трехPhoto27 августа, 10:43 • 5502 просмотра
История и особенности чешской кухни14:09 • 17685 просмотра
публикации
Школы перед 1 сентября: грозит ли Киеву нехватка мест для учащихся
Эксклюзив
15:58 • 12274 просмотра
История и особенности чешской кухни14:09 • 17853 просмотра
Осенняя обрезка деревьев: когда работать и какие ветви удалятьPhoto13:27 • 28541 просмотра
Как правильно запекать в фольге, чтобы мясо, овощи и рыба оставались сочными27 августа, 06:59 • 93106 просмотра
Новые правила отсрочки от мобилизации: в Раде хотят предоставить её родителям-одиночкам26 августа, 16:14 • 95004 просмотра
Актуальные люди
Олег Синегубов
Виталий Кличко
Майя Санду
Владимир Зеленский
Принц Гарри
Актуальные места
Украина
Киевская область
Харьков
Непал
Чешская Республика
Реклама
УНН Lite
Руперт Гринт вернётся к роли Рона Уизли в «Гарри Поттере», но уже не на экранахPhoto27 августа, 00:07 • 73221 просмотра
Райан Рейнольдс показал редкие фотографии детей в день рождения Блейк ЛайвлиPhoto26 августа, 22:05 • 57016 просмотра
Стало известно, от чего умерла звезда кантри Долли Партон26 августа, 04:39 • 79878 просмотра
Мадонна показала редкие фото своих дочерей-близнецов: какими они были в детствеPhoto26 августа, 01:06 • 77688 просмотра
"Вы не до конца понимаете": близкие Панеттьери призвали не спекулировать слухами о причине ее смерти25 августа, 23:05 • 78806 просмотра
Актуальное
Coca-Cola
Шахед-136
Эль-Паис
Золото
9К720 Искандер

В Непале развернули дроны для поиска пострадавших после наводнения

Киев • УНН

 • 916 просмотра

В центральном Непале продолжаются поисково-спасательные работы после внезапного наводнения на реках Бхоти-Коси и Тришули. Полиция призвала избегать опасных зон и дезинформации.

В Непале развернули дроны для поиска пострадавших после наводнения

Сегодня в центральном Непале развернуты дополнительные полицейские группы, некоторые из которых оснащены дронами, в рамках продолжающихся поисково-спасательных работ после вчерашнего катастрофического внезапного наводнения, передает УНН со ссылкой на CNN.

Как сообщил представитель полиции Абхи Нараян Кафле, старшие офицеры полиции Непала и их команды были направлены в несколько пострадавших районов после наводнения на реках Бхоти-Коши и Тришули, при этом некоторым из них поручено контролировать "операции с использованием дронов и камер".

Непал и Китай предупреждают о новых рисках наводнений27.08.26, 18:27 • 2302 просмотра

Также сегодня полиция призвала всех граждан Непала избегать приближения к рекам и ручьям, районам, пострадавшим от наводнения, или другим "местам повышенного риска".

"В то же время мы просим общественность не распространять дезинформацию, ложные сведения, дипфейки или другую вводящую в заблуждение информацию и полагаться только на официальные источники для получения проверенной информации", — сказал представитель.

В Непале и Китае число пропавших без вести из-за наводнений возросло до 1450 человек27.08.26, 15:24 • 26558 просмотров

Антонина Туманова

Новости Мира
Непал