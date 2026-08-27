В Непале развернули дроны для поиска пострадавших после наводнения
Киев • УНН
В центральном Непале продолжаются поисково-спасательные работы после внезапного наводнения на реках Бхоти-Коси и Тришули. Полиция призвала избегать опасных зон и дезинформации.
Сегодня в центральном Непале развернуты дополнительные полицейские группы, некоторые из которых оснащены дронами, в рамках продолжающихся поисково-спасательных работ после вчерашнего катастрофического внезапного наводнения, передает УНН со ссылкой на CNN.
Как сообщил представитель полиции Абхи Нараян Кафле, старшие офицеры полиции Непала и их команды были направлены в несколько пострадавших районов после наводнения на реках Бхоти-Коши и Тришули, при этом некоторым из них поручено контролировать "операции с использованием дронов и камер".
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Также сегодня полиция призвала всех граждан Непала избегать приближения к рекам и ручьям, районам, пострадавшим от наводнения, или другим "местам повышенного риска".
"В то же время мы просим общественность не распространять дезинформацию, ложные сведения, дипфейки или другую вводящую в заблуждение информацию и полагаться только на официальные источники для получения проверенной информации", — сказал представитель.
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