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Непал и Китай предупреждают о новых рисках наводнений

Киев • УНН

 • 664 просмотра

После наводнения, унесшего жизни по меньшей мере 362 человек, в Непале и Тибете предупредили о риске прорыва двух озёр.

Непал и Китай предупреждают о новых рисках наводнений

В четвер Непал и Китай предупредили о новых рисках наводнений в Гималаях, поскольку два озера, образовавшиеся по обе стороны границы, угрожают выйти из берегов в регионе, который всё ещё борется с катастрофическим наводнением на этой неделе, передаёт УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Поисково-спасательные операции продолжаются в заваленных обломками долинах и на склонах холмов; около 1000 человек всё ещё считаются пропавшими без вести после наводнения в среду в приграничных районах Непала и китайского Тибета, в результате которого погибли по меньшей мере 362 человека.

Обе страны связывают наводнение с обрушением ледника, которое смыло камни, лёд, грязь и обломки в речные системы в горах.

В четверг непальское управление по борьбе со стихийными бедствиями выпустило предупреждение о том, что уровень озера, образовавшегося из-за обломков, перекрывших реку в месте наводнения, повышается и существует риск его прорыва.

"Жителям нижнего берега... спасателям, участвующим в спасательных операциях, и всем заинтересованным лицам настоятельно рекомендуется проявлять особую осторожность и оставаться в безопасных местах, подальше от берегов реки и опасных зон", — говорится в заявлении властей.

Китай предупредил, что в течение следующих трёх дней в уже перегороженное дамбой озеро на его стороне границы, как ожидается, поступит 3 миллиона кубометров воды — эквивалент примерно 1200 олимпийских бассейнов, что создаст высокий риск прорыва дамбы; при этом пик расхода воды ожидается примерно 1 сентября.

Китайские государственные СМИ со ссылкой на Министерство водных ресурсов Китая сообщили, что прогноз осадков на следующую неделю усилит угрозу.

В Непале и Китае число пропавших без вести из-за наводнений возросло до 1450 человек27.08.26, 15:24 • 22004 просмотра

Антонина Туманова

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