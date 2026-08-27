Непал і Китай попереджають про нові ризики повеней

У четвер Непал і Китай попередили про нові ризики повеней у Гімалаях, оскільки два озера, що утворилися по обидва боки кордону, загрожують вийти з берегів у регіоні, який все ще бореться з катастрофічною повінню цього тижня, передає УНН із посиланням на Reuters.

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Пошуково-рятувальні операції продовжуються у завалених уламками долинах та на схилах пагорбів; близько 1000 людей все ще вважаються зниклими безвісти після повені в середу в прикордонних районах Непалу і китайського Тибету, внаслідок якої загинули щонайменше 362 особи.

Обидві країни пов'язують повінь з обвалом льодовика, який зніс каміння, лід, бруд та уламки у річкові системи в горах.

У четвер непальське управління боротьби зі стихійними лихами випустило повідомлення, що попереджає про те, що рівень озера, що утворився через уламки, що перекрили річку в місці повені, піднімається і існує ризик його прориву.

"Жителям нижнього берега... рятувальникам, які беруть участь у рятувальних операціях, і всім зацікавленим особам настійно рекомендується виявляти особливу обережність та залишатися в безпечних місцях, подалі від берегів річки та небезпечних зон", — йдеться у заяві влади.

Китай попередив, що протягом наступних трьох днів у вже перегороджене греблею озеро на його боці кордону, як очікується, надійде 3 мільйони кубометрів води — еквівалент приблизно 1200 олімпійських басейнів, що створить високий ризик прориву греблі, при цьому пікова витрата води очікується приблизно 1 вересня.

Китайські державні ЗМІ, посилаючись на Міністерство водних ресурсів Китаю, повідомили, що прогноз опадів на наступний тиждень посилить загрозу.

У Непалі та Китаї кількість зниклих безвісти через повені зросла до 1450 людей