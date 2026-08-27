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Кількість жертв катастрофічних повеней у Непалі зросла до 389

Київ • УНН

 • 256 перегляди

Унаслідок повеней у Непалі загинули 389 людей, ще 466 отримали поранення. Пошуки тривають, 28 поліцейських зникли безвісти.

Кількість жертв катастрофічних повеней у Непалі зросла до 389

Кількість загиблих внаслідок катастрофічних повеней у Непалі зросла до 389 осіб. Про це повідомляє CNN із посиланням на дані непальської поліції, передає УНН.

Деталі

Ще 466 осіб отримали поранення. Поліція повідомила, що 28 офіцерів досі вважаються зниклими безвісти, а 4348 осіб вже залучені до допомоги.

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Нагадаємо

У центральному Непалі тривають пошуково-рятувальні роботи після раптової повені на річках Бхоті Коші та Трішулі. Поліція закликала уникати небезпечних зон і дезінформації.

Антоніна Туманова

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