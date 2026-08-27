Кількість жертв катастрофічних повеней у Непалі зросла до 389

Кількість загиблих внаслідок катастрофічних повеней у Непалі зросла до 389 осіб. Про це повідомляє CNN із посиланням на дані непальської поліції, передає УНН.

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Ще 466 осіб отримали поранення. Поліція повідомила, що 28 офіцерів досі вважаються зниклими безвісти, а 4348 осіб вже залучені до допомоги.

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Нагадаємо

У центральному Непалі тривають пошуково-рятувальні роботи після раптової повені на річках Бхоті Коші та Трішулі. Поліція закликала уникати небезпечних зон і дезінформації.