Число жертв наводнения на границе Непала и Китая уже превысило 500

$44.540.0351.860.15
ukenru
12:21 • 616 просмотра
МОН советует университетам проводить занятия по субботам: в ведомстве объяснили, обязательно ли это
11:37 • 8864 просмотра
рф бьёт по складам и продовольственной логистике и уничтожила местами до 90% мощностей, но дефицита не ожидается - Минсельхоз 
10:21 • 11724 просмотра
Число жертв наводнения в Непале возросло до 489Video
09:56 • 18735 просмотра
"Тарифные ножницы": некоторые пакеты Программы медицинских гарантий недофинансированы как минимум на треть
Эксклюзив
09:34 • 21302 просмотра
При Минфине создадут рабочую группу по налогообложению лизинга в пользу нерезидентов
08:33 • 17991 просмотра
В Непале продолжаются поиски 56 украинцев, с которыми потеряна связь, — МИД
07:43 • 21240 просмотра
Атака рф на Киевщину унесла жизнь человека, двое раненыхPhotoVideo
07:30 • 27141 просмотра
Из-за атак рф поезда по-прежнему задерживаются, последствия будут ощущаться еще как минимум сутки - Укрзализныця
28 августа, 06:20 • 27359 просмотра
Уже 4 пострадавших в результате удара рф дроном по строительному гипермаркету в Запорожье
Эксклюзив
28 августа, 06:20 • 50590 просмотра
Россия усиливает атаки на энергетику перед зимой: чем может ответить Украина и куда бить наиболее болезненно
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+23°
3.1м/с
42%
756мм
Популярные новости
Президент США Дональд Трамп назначил Бена Мосса новым секретарём аппарата Белого дома28 августа, 03:16 • 11321 просмотра
Что празднуют 28 августа в Украине и мире 28 августа, 04:00 • 12233 просмотра
В списке фаворитов на роль Джеймса Бонда появилось новое имяPhoto06:30 • 43898 просмотра
Генерал Вовк выступил за новую модель государства: что именно он предлагает07:36 • 12562 просмотра
Враг снова атаковал ТЦ в Харькове07:57 • 17850 просмотра
публикации
МОН советует университетам проводить занятия по субботам: в ведомстве объяснили, обязательно ли это12:21 • 548 просмотра
"Тарифные ножницы": некоторые пакеты Программы медицинских гарантий недофинансированы как минимум на треть09:56 • 18706 просмотра
При Минфине создадут рабочую группу по налогообложению лизинга в пользу нерезидентов
Эксклюзив
09:34 • 21277 просмотра
Россия усиливает атаки на энергетику перед зимой: чем может ответить Украина и куда бить наиболее болезненно
Эксклюзив
28 августа, 06:20 • 50578 просмотра
Минздрав поручил Одесской ОВА проверить лечение умершего в клинике Odrex пациента после жалобы его вдовыPhoto
Эксклюзив
28 августа, 06:15 • 49505 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Джон Ратклифф
Тарас Высоцкий
Педро Санчес
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Непал
Киевская область
Индия
Реклама
УНН Lite
В списке фаворитов на роль Джеймса Бонда появилось новое имяPhoto06:30 • 44229 просмотра
Холли Мари Комбс из «Зачарованных» объявила о завершении актёрской карьерыPhoto28 августа, 00:06 • 81915 просмотра
Николь Кидман дебютировала в TikTok, показав закулисье премьеры «Практической магии 2»Video27 августа, 23:06 • 79845 просмотра
Руперт Гринт вернётся к роли Рона Уизли в «Гарри Поттере», но уже не на экранахPhoto27 августа, 00:07 • 119422 просмотра
Райан Рейнольдс показал редкие фотографии детей в день рождения Блейк ЛайвлиPhoto26 августа, 22:05 • 102468 просмотра
Актуальное
Отопление
Ту-95
Facebook
Фильм
Сериал

Число жертв наводнения на границе Непала и Китая уже превысило 500

Киев • УНН

 • 220 просмотра

Число погибших в результате наводнения возросло до 547, более 1500 человек числятся пропавшими без вести. Более 3700 человек спасены.

Число жертв наводнения на границе Непала и Китая уже превысило 500

Число жертв катастрофического наводнения на границе между Непалом и Китаем возросло до более чем 500, более 1500 человек числятся пропавшими без вести, пишет УНН со ссылкой на AP.

Подробности

Спасатели в пятницу извлекали выживших, покрытых тёмно-коричневой грязью, а вертолёты поднимали людей в безопасные места.

Управление Непала по ликвидации последствий стихийных бедствий заявило, что число погибших возросло до 538, а спасены более 3700 человек. Позже непальская полиция сообщила, что число погибших возросло до 547.

Тем временем было мало информации о выживших с китайской стороны, где число погибших в пятницу возросло до пяти на фоне того, как государственные СМИ показали эвакуацию деревень и усилия руководителей по управлению чрезвычайным реагированием, пишет издание.

Государственные СМИ Китая ранее сообщали, что 558 человек числятся пропавшими без вести. Непальская служба по ликвидации последствий стихийных бедствий сообщила в пятницу, что 977 человек по-прежнему считаются пропавшими без вести. Сотни из них были иностранцами, приехавшими в этот район на работу, для походов или паломничества к священной вершине.

Полиция Непала объявила новое предупреждение в пятницу после получения информации о прорыве дамбы на тибетской стороне. Сотрудникам службы безопасности и спасателям было приказано сохранять повышенную готовность и немедленно переместиться в безопасное место в случае необходимости.

Неясно, связан ли прорыв дамбы с опасениями по поводу наводнения из-за подпрудного озера, которое образовалось после первых внезапных паводков высоко в китайской части Гималаев. Китайская телекомпания CCTV сообщила, что озеро находится на высоте 2950 метров.

Представитель полиции Непала Аби Нараян Кафле сообщил Associated Press, что спасательная операция продолжается, но при повышенной готовности. "Она не прекращалась", — сказал он.

Спасатели непальской армии работали, чтобы помочь людям, оказавшимся в ловушке в туннеле гидроэлектростанции в Расуве, которая является частью гидроэнергетического проекта Upper Trishuli-1.

Представитель армии, бригадный генерал Раджа Рам Баснет, сообщил AP, что основное внимание уделяется выжившим.

"Сложно найти точки входа и выхода из туннеля, поскольку всё покрыто грязью, — сказал Баснет. — Нашим главным приоритетом является спасение людей, оказавшихся в заблокированном положении".

Непальская служба по ликвидации последствий стихийных бедствий сообщила, что 3253 человека были эвакуированы вертолётом из зоны бедствия. Выживших, включая раненых, доставили в Катманду и другие места.

Непальское управление по туризму сообщило, что среди пропавших без вести находятся более 500 иностранцев.

В Непале продолжаются поиски 56 украинцев, с которыми потеряна связь, — МИД28.08.26, 11:33 • 17981 просмотр

Юлия Шрамко

Новости МираПогода и окружающая среда
Взрывы
Эвакуация
Пожары
Ассошиэйтед Пресс
Непал
Китай