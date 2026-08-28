Число жертв наводнения на границе Непала и Китая уже превысило 500

Число жертв катастрофического наводнения на границе между Непалом и Китаем возросло до более чем 500, более 1500 человек числятся пропавшими без вести, пишет УНН со ссылкой на AP.

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Спасатели в пятницу извлекали выживших, покрытых тёмно-коричневой грязью, а вертолёты поднимали людей в безопасные места.

Управление Непала по ликвидации последствий стихийных бедствий заявило, что число погибших возросло до 538, а спасены более 3700 человек. Позже непальская полиция сообщила, что число погибших возросло до 547.

Тем временем было мало информации о выживших с китайской стороны, где число погибших в пятницу возросло до пяти на фоне того, как государственные СМИ показали эвакуацию деревень и усилия руководителей по управлению чрезвычайным реагированием, пишет издание.

Государственные СМИ Китая ранее сообщали, что 558 человек числятся пропавшими без вести. Непальская служба по ликвидации последствий стихийных бедствий сообщила в пятницу, что 977 человек по-прежнему считаются пропавшими без вести. Сотни из них были иностранцами, приехавшими в этот район на работу, для походов или паломничества к священной вершине.

Полиция Непала объявила новое предупреждение в пятницу после получения информации о прорыве дамбы на тибетской стороне. Сотрудникам службы безопасности и спасателям было приказано сохранять повышенную готовность и немедленно переместиться в безопасное место в случае необходимости.

Неясно, связан ли прорыв дамбы с опасениями по поводу наводнения из-за подпрудного озера, которое образовалось после первых внезапных паводков высоко в китайской части Гималаев. Китайская телекомпания CCTV сообщила, что озеро находится на высоте 2950 метров.

Представитель полиции Непала Аби Нараян Кафле сообщил Associated Press, что спасательная операция продолжается, но при повышенной готовности. "Она не прекращалась", — сказал он.

Спасатели непальской армии работали, чтобы помочь людям, оказавшимся в ловушке в туннеле гидроэлектростанции в Расуве, которая является частью гидроэнергетического проекта Upper Trishuli-1.

Представитель армии, бригадный генерал Раджа Рам Баснет, сообщил AP, что основное внимание уделяется выжившим.

"Сложно найти точки входа и выхода из туннеля, поскольку всё покрыто грязью, — сказал Баснет. — Нашим главным приоритетом является спасение людей, оказавшихся в заблокированном положении".

Непальская служба по ликвидации последствий стихийных бедствий сообщила, что 3253 человека были эвакуированы вертолётом из зоны бедствия. Выживших, включая раненых, доставили в Катманду и другие места.

Непальское управление по туризму сообщило, что среди пропавших без вести находятся более 500 иностранцев.

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