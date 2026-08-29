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Уже почти 2,5 тысячи человек считаются пропавшими без вести после масштабных наводнений в Непале и Китае, 579 погибли

Киев • УНН

 • 436 просмотра

После прорыва ледника на границе Непала и Китая погибли по меньшей мере 579 человек, почти 2,5 тысячи пропали без вести. В поисковых работах задействованы 15 тысяч спасателей.

Уже почти 2,5 тысячи человек считаются пропавшими без вести после масштабных наводнений в Непале и Китае, 579 погибли

Почти 2,5 тысячи человек считаются пропавшими без вести после разрушительных внезапных наводнений в горном регионе на границе Непала и Китая, где продолжаются масштабные поисково-спасательные работы. По меньшей мере 579 человек погибли, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

По данным Национального управления Непала по снижению риска стихийных бедствий, 1924 человека остаются пропавшими без вести. Среди них — сотни граждан Индии, Малайзии, Австралии и США. Число пропавших почти вдвое превысило предыдущие оценки.

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Китайские власти отдельно сообщили о семерых погибших и 554 пропавших без вести. Поисковые группы продолжают обследовать пострадавшие районы вблизи границы с Непалом.

К спасательной операции привлекли около 15 тысяч человек

Катастрофу вызвал обвал ледника в среду, после которого потоки воды, льда, камней и грязи устремились по долине. Стихия уничтожала поселения, разрушала мосты и смывала транспортные средства, деревья и валуны.

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Непал мобилизовал около 15 тысяч человек для проведения спасательных операций. Поиски продолжаются, в частности, в населённых пунктах, покрытых толстым слоем ила, и на объектах гидроэнергетики, где часть работников оказалась заблокированной в туннелях.

Спасательная операция

Работу спасателей осложняют труднодоступная горная местность и угроза новых наводнений. Из-за скопления ила и обломков на реках образовались нестабильные озёра, которые могут прорваться, поэтому жителей районов вдоль рек Бхоте-Коси и Тришули призвали оставаться в безопасных местах.

По оценке властей Непала, для восстановления после катастрофы понадобится как минимум несколько миллиардов долларов. Стихия повредила десятки мостов, около 80 км дороги к границе с Китаем, а также объекты гидроэнергетики общей мощностью около 700 МВт.

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Степан Гафтко

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