Уже почти 2,5 тысячи человек считаются пропавшими без вести после масштабных наводнений в Непале и Китае, 579 погибли

Почти 2,5 тысячи человек считаются пропавшими без вести после разрушительных внезапных наводнений в горном регионе на границе Непала и Китая, где продолжаются масштабные поисково-спасательные работы. По меньшей мере 579 человек погибли, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

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По данным Национального управления Непала по снижению риска стихийных бедствий, 1924 человека остаются пропавшими без вести. Среди них — сотни граждан Индии, Малайзии, Австралии и США. Число пропавших почти вдвое превысило предыдущие оценки.

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Китайские власти отдельно сообщили о семерых погибших и 554 пропавших без вести. Поисковые группы продолжают обследовать пострадавшие районы вблизи границы с Непалом.

К спасательной операции привлекли около 15 тысяч человек

Катастрофу вызвал обвал ледника в среду, после которого потоки воды, льда, камней и грязи устремились по долине. Стихия уничтожала поселения, разрушала мосты и смывала транспортные средства, деревья и валуны.

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Непал мобилизовал около 15 тысяч человек для проведения спасательных операций. Поиски продолжаются, в частности, в населённых пунктах, покрытых толстым слоем ила, и на объектах гидроэнергетики, где часть работников оказалась заблокированной в туннелях.

Спасательная операция

Работу спасателей осложняют труднодоступная горная местность и угроза новых наводнений. Из-за скопления ила и обломков на реках образовались нестабильные озёра, которые могут прорваться, поэтому жителей районов вдоль рек Бхоте-Коси и Тришули призвали оставаться в безопасных местах.

По оценке властей Непала, для восстановления после катастрофы понадобится как минимум несколько миллиардов долларов. Стихия повредила десятки мостов, около 80 км дороги к границе с Китаем, а также объекты гидроэнергетики общей мощностью около 700 МВт.

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