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ЕС выделяет 2 млн евро на гуманитарную помощь Непалу после разрушительных наводнений

Киев • УНН

 • 116 просмотра

ЕС направит Непалу 2 млн евро на продовольствие, медицинскую помощь, воду и санитарные услуги. Copernicus картирует пострадавшие районы.

ЕС выделяет 2 млн евро на гуманитарную помощь Непалу после разрушительных наводнений

Европейский союз выделил 2 млн евро на гуманитарную помощь для поддержки пострадавших общин в Непале, передает УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

Финансирование будет направлено на удовлетворение неотложных потребностей страны в продовольствии, здравоохранении, чистой воде и санитарии, говорится в сообщении.

Партнеры, финансируемые ЕС, оказывают поддержку на местах, а блок также активировал свою спутниковую службу Copernicus для картирования пострадавшего района.

Это произошло после того, как Великобритания и США объявили о выделении Непалу 5 млн фунтов стерлингов и 500 000 долларов США в качестве помощи соответственно.

Число жертв наводнения на границе Непала и Китая уже превысило 50028.08.26, 15:12 • 1332 просмотра

Антонина Туманова

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