ЕС выделяет 2 млн евро на гуманитарную помощь Непалу после разрушительных наводнений
Киев • УНН
ЕС направит Непалу 2 млн евро на продовольствие, медицинскую помощь, воду и санитарные услуги. Copernicus картирует пострадавшие районы.
Европейский союз выделил 2 млн евро на гуманитарную помощь для поддержки пострадавших общин в Непале, передает УНН со ссылкой на Sky News.
Детали
Финансирование будет направлено на удовлетворение неотложных потребностей страны в продовольствии, здравоохранении, чистой воде и санитарии, говорится в сообщении.
Партнеры, финансируемые ЕС, оказывают поддержку на местах, а блок также активировал свою спутниковую службу Copernicus для картирования пострадавшего района.
Это произошло после того, как Великобритания и США объявили о выделении Непалу 5 млн фунтов стерлингов и 500 000 долларов США в качестве помощи соответственно.
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