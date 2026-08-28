ЄС виділяє 2 млн євро на гуманітарну допомогу Непалу після руйнівних повеней
Київ • УНН
ЄС спрямує Непалу 2 млн євро на продовольство, медицину, воду й санітарію. Copernicus картує постраждалі райони.
Європейський союз виділив 2 млн євро на гуманітарну допомогу для підтримки постраждалих громад у Непалі, передає УНН із посиланням на Sky News.
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Фінансування буде спрямоване на задоволення невідкладних потреб країни у продовольстві, охороні здоров'я, чистій воді та санітарії, йдеться у повідомленні.
Партнери, які фінансуються ЄС, надають підтримку на місцях, а блок також активував свою супутникову службу Copernicus для картування постраждалого району.
Це сталося після того, як Велика Британія та США оголосили про виділення Непалу 5 млн фунтів стерлінгів та 500 000 доларів США як допомогу відповідно.
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