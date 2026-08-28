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ЄС виділяє 2 млн євро на гуманітарну допомогу Непалу після руйнівних повеней

Київ • УНН

 • 1046 перегляди

ЄС спрямує Непалу 2 млн євро на продовольство, медицину, воду й санітарію. Copernicus картує постраждалі райони.

ЄС виділяє 2 млн євро на гуманітарну допомогу Непалу після руйнівних повеней

Європейський союз виділив 2 млн євро на гуманітарну допомогу для підтримки постраждалих громад у Непалі, передає УНН із посиланням на Sky News.

Деталі

Фінансування буде спрямоване на задоволення невідкладних потреб країни у продовольстві, охороні здоров'я, чистій воді та санітарії, йдеться у повідомленні.

Партнери, які фінансуються ЄС, надають підтримку на місцях, а блок також активував свою супутникову службу Copernicus для картування постраждалого району.

Це сталося після того, як Велика Британія та США оголосили про виділення Непалу 5 млн фунтів стерлінгів та 500 000 доларів США як допомогу відповідно.

Жертв повені на кордоні Непалу й Китаю уже понад 50028.08.26, 15:12 • 1808 переглядiв

Антоніна Туманова

Світ
Непал
Європейський Союз
Велика Британія
Сполучені Штати Америки