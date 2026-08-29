Наводнения в Непале изменили празднование одного из главных индуистских праздников во всём мире

Разрушительные наводнения в Непале повлияли на празднование Тиджа среди непальских общин за рубежом — вместо традиционных торжеств часть диаспоры проводит памятные мероприятия и собирает помощь пострадавшим. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

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Тидж традиционно отмечают преимущественно женщины в конце августа и в сентябре. Праздник сопровождается танцами, молитвами и традиционными блюдами, а его участницы молятся о долгой жизни и благополучии мужей или будущих партнёров.

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В этом году ряд непальских общин отказался от привычных празднований из-за последствий стихийного бедствия. Новозеландское непальское общество отменило запланированное собрание в Окленде и решило вместо этого провести церемонию памяти со свечами.

Диаспора направляет средства пострадавшим

В Квинсе в Нью-Йорке, где проживает одна из крупнейших непальских общин в США, местные организации сосредоточились на традиционных духовных ритуалах. Представители общины считают масштабные празднования неуместными в период, когда многие люди переживают последствия наводнений.

Непальско-американская организация в Огайо также отменила празднование и предложила владельцам билетов передать уплаченные регистрационные взносы на помощь пострадавшим.

Сочувствие в этом году важнее празднования. Мы можем отпраздновать в следующем году, но те, кто потерял свои семьи, не смогут вернуть их — сказала бывшая содиректор нью-йоркской организации, поддерживающей непалоязычную общину, Нарбада Чхетри.

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