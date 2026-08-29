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Повені в Непалі змінили святкування одного з головних індуїстських свят у всьому світі

Київ • УНН

 • 100 перегляди

Непальські громади за кордоном скасовують святкування Тіджу через повені. Кошти та внески спрямовують на допомогу постраждалим.

Повені в Непалі змінили святкування одного з головних індуїстських свят у всьому світі

Руйнівні повені в Непалі вплинули на святкування Тіджу серед непальських громад за кордоном – замість традиційних урочистостей частина діаспори проводить пам'ятні заходи та збирає допомогу постраждалим. Про це повідомляє CNN, пише УНН.

Деталі

Тідж традиційно відзначають переважно жінки наприкінці серпня та у вересні. Свято супроводжується танцями, молитвами та традиційними стравами, а його учасниці моляться за довге життя і благополуччя чоловіків або майбутніх партнерів.

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Цього року низка непальських громад відмовилася від звичних святкувань через наслідки стихії. Новозеландське непальське товариство скасувало заплановане зібрання в Окленді та вирішило натомість провести церемонію пам'яті зі свічками.

Діаспора спрямовує кошти постраждалим

У Квінзі в Нью-Йорку, де проживає одна з найбільших непальських громад у США, місцеві організації зосередилися на традиційних духовних ритуалах. Представники громади вважають масштабні святкування недоречними в період, коли багато людей переживають наслідки повеней.

Непальсько-американська організація в Огайо також скасувала святкування та запропонувала власникам квитків передати сплачені реєстраційні внески на допомогу постраждалим.

Співчуття важливіше за святкування цього року. Ми можемо святкувати наступного року, але ті, хто втратив свої сім'ї, не зможуть повернути їх

– сказала колишня співвиконавча директорка нью-йоркської організації, яка підтримує непаломовну громаду, Нарбада Чхетрі.

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Степан Гафтко

Світ
Огайо
Непал
Нью-Йорк
Сполучені Штати Америки