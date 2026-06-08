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Мощное землетрясение на Филиппинах унесло жизни 15 человек

Киев • УНН

 • 1594 просмотра

В результате землетрясения магнитудой 7,8 на Филиппинах погибли 15 человек и разрушены здания. В Азии объявили масштабное предупреждение об угрозе цунами.

Мощное землетрясение на Филиппинах унесло жизни 15 человек

На Филиппинах произошло мощное землетрясение, в результате которого погибли по меньшей мере 15 человек, были разрушены здания и объявлено предупреждение о цунами по всей Азии, пишет УНН со ссылкой на Al Jazeera.

Детали

По данным Геологической службы США, землетрясение магнитудой 7,8 произошло у острова Минданао незадолго до 7:40 утра по местному времени в понедельник (2:40 по Киеву).

По данным Филиппинского института вулканологии и сейсмологии (PHIVOLCS), за первым землетрясением последовали афтершоки, продолжавшиеся более часа.

Генерал-Сантос, город с населением 722 000 человек на юге Минданао, получил одни из самых серьезных повреждений.

PHIVOLCS сообщил, что город, расположенный в южном регионе Соксксарген, подвергся "очень сильному" землетрясению по внутренней шкале интенсивности.

На видео, опубликованном в официальных социальных сетях, показано, как трехэтажное здание, в котором размещался ресторан Jollibee, обрушилось, подняв облако обломков и пыли, что напугало очевидцев.

На других изображениях видны значительные повреждения зданий, в частности разбитые окна и обрушившиеся крыши.

Представитель полиции Роберт Дагун сообщил местной радиостанции, что части городской больницы Святой Елизаветы были серьезно повреждены, что заставило пациентов и медицинский персонал эвакуироваться и временно работать возле главного здания больницы.

Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший заявил, что были задействованы службы экстренной помощи.

Маркос заявил, что приказал закрыть школы в пострадавших районах.

По данным государственного Philippine News Agency, 3,2 миллиона учеников и 128 000 учителей и персонала пострадали во время того, что должно было быть первым днем обучения в стране.

Власти по всей Азии объявили предупреждение о цунами, в частности на Филиппинах, в Индонезии и Японии.

Власти Филиппин заявили, что жителям девяти провинций, включая Сарангани, Западный Давао, Тави-Тави и Сулу, следует немедленно эвакуироваться на возвышенности или дальше вглубь страны.

"Владельцы лодок в гаванях, эстуариях или на мелководье прибрежных вод вышеупомянутых провинций должны закрепить свои лодки и отойти от набережной", – заявил PHIVOLCS.

Маркос также призвал людей следовать правительственным рекомендациям на фоне риска волн цунами.

Тихоокеанский центр предупреждения о цунами, базирующийся в США, ранее сообщил, что волны цунами высотой до 3 метров могут обрушиться на прибрежные районы Филиппин, а волны до 1 метра возможны в некоторых частях Индонезии и Малайзии.

К полудню на Филиппинах (7:00 по Киеву) центр, базирующийся на Гавайях, заявил, что риск цунами миновал, но люди, проживающие в прибрежных районах, должны продолжать сохранять бдительность и следовать инструкциям местных властей.

По данным центра предупреждения о цунами, самые большие волны цунами наблюдались в провинции Северный Сулавеси в Индонезии, где волны достигли максимальной высоты 0,83 метра в понедельник утром.

Индонезия объявила, а затем отменила предупреждение о цунами для провинций Северный Сулавеси и Горонтало, а также островов Сангихе.

Официальные лица Северных Марианских островов и Гуама также отменили предыдущие предупреждения о цунами, но заявили, что все еще существует риск сильных течений и опасных условий на пляжах.

Предупреждение о цунами все еще действовало для южного побережья Японии и отдаленных островов, где жителей призывали держаться подальше от устьев рек и прибрежных районов до дальнейшего уведомления.

На Филиппинах в результате обрушения здания погибли три человека, 17 считаются пропавшими без вести25.05.26, 09:41 • 3370 просмотров

Юлия Шрамко

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