Белый дом заявил о ежегодных потерях США в размере до 26 миллиардов долларов из-за обхода пошлин другими странами
Киев • УНН
Белый дом опубликовал отчёт, согласно которому Китай и другие страны используют третьи государства для обхода пошлин США, что приводит к ежегодным потерям бюджета в размере 19–26 миллиардов долларов. Торговый советник Питер Наварро заявил, что Китай отмывает экспорт через более чем 40 стран.
В новом отчёте Белого дома заявили, что Китай и другие страны используют третьи государства для обхода американских пошлин. Из-за таких схем бюджет США ежегодно недополучает от 19 до 26 миллиардов долларов. Об этом сообщает Euronews, передаёт УНН.
В новом отчёте Белого дома Трампа, опубликованном в четверг, говорится, что страны направляют свой экспорт через третьи страны, чтобы избежать пошлин США; по оценкам, ежегодные потери налоговых поступлений составляют от 19 до 26 миллиардов долларов (около 16,5–22,6 миллиарда евро)
По информации издания, торговый советник Белого дома Питер Наварро заявил, что Китай отмывает свой экспорт через более чем 40 стран. В то же время он отметил, что описанные в отчёте вопросы касаются также других государств, которые позволяют им избегать тарифов.
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По имеющимся данным, после повышения пошлин в 2018 году Китай начал отправлять часть своих товаров в такие страны, как Мексика и Малайзия. Там продукцию упаковывали или осуществляли её ограниченную сборку. В отчёте такую практику называют перегрузкой, и она позволяла Китаю продолжать расширять производственный сектор, одновременно создавая впечатление, что объём импорта США непосредственно из Китая сокращается.
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