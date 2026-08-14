Белый дом заявил о ежегодных потерях США в размере до 26 миллиардов долларов из-за обхода пошлин другими странами

$44.700.0151.550.06
ukenru
07:59 • 906 просмотра
Из-за вражеских атак часть 3 областей осталась без света
07:00 • 4524 просмотра
россияне сбросили 8 авиабомб на Краматорск: 1 погибшая, 17 раненых
06:25 • 16687 просмотра
Аудит уголовных дел БЭБ должен стать следующим шагом перезагрузки органа
05:00 • 12600 просмотра
Курс валют на 14 августа: доллар и евро дешевеют
14 августа, 01:26 • 18139 просмотра
Трамп ввёл пошлины на импорт дронов и комплектующих к ним
13 августа, 23:12 • 18147 просмотра
Германия прекращает временную защиту для украинских мужчин призывного возраста, но есть нюанс
13 августа, 20:59 • 23149 просмотра
Удар по Краматорску: 1 погибший, 15 раненых из-за авиабомб рф
13 августа, 17:42 • 28670 просмотра
Украина предложила россии перемирие в Чёрном море, ответа пока не получила - СМИ
13 августа, 16:32 • 26620 просмотра
Штурмовой полк "Скеля" переходит под оперативное руководство "Азова" - Братущак
13 августа, 16:15 • 19931 просмотра
Ожидается повышение температуры на 3–5° — когда в Украину вернётся жара
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+21°
3.5м/с
35%
754мм
Популярные новости
Европа предлагает Бразилии стать посредником в переговорах Украины и рф — советник президента страны13 августа, 23:44 • 14054 просмотра
ЦПД: рф распространяет во Франции фейки о кандидатах, поддерживающих Украину14 августа, 00:53 • 11172 просмотра
Кушнер едет к Нетаньяху на переговоры по Газе — Axios14 августа, 01:57 • 10105 просмотра
Вражеский БПЛА повредил жилой дом в Черкасской области, есть пострадавшие14 августа, 02:28 • 10774 просмотра
Что празднуют 14 августа в Украине и мире03:00 • 6588 просмотра
публикации
История и особенности финской кухни: что едят в стране тысячи озёрPhoto08:39 • 424 просмотра
Аудит уголовных дел БЭБ должен стать следующим шагом перезагрузки органа06:25 • 16701 просмотра
Отсрочка от мобилизации с 1 сентября — какие новые правила бронирования начнут действовать в УкраинеPhoto13 августа, 15:34 • 27551 просмотра
Как очистить кэш на Android: пошаговая инструкция13 августа, 13:22 • 30655 просмотра
Подделывают ли медицинские документы в клинике Odrex — история пациента13 августа, 09:19 • 46751 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Касем Солеймани
Лавров Сергей Викторович
Евгений Перебейнос
Биньямин Нетаньяху
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Донецкая область
Черкасская область
Реклама
УНН Lite
Ви из BTS рассказал о потере слуха на одно ухо13 августа, 07:24 • 36156 просмотра
Трэвис Келси рассказал подробности свадьбы с Тейлор Свифт и назвал её лучшей ночью в жизниPhoto12 августа, 22:15 • 33145 просмотра
Рианна показала редкие фотографии со всеми тремя детьми на БарбадосеPhoto12 августа, 07:57 • 51324 просмотра
Криштиану Роналду женился на Джорджине Родригес после 10 лет отношенийPhoto11 августа, 20:18 • 46216 просмотра
Топ-7 лучших кремов для медовика и домашних десертовPhoto10 августа, 15:39 • 183732 просмотра
Актуальное
FAB-250
Микоян МиГ-29
MIM-104 Patriot
Шахед-136
The New York Times

Белый дом заявил о ежегодных потерях США в размере до 26 миллиардов долларов из-за обхода пошлин другими странами

Киев • УНН

 • 494 просмотра

Белый дом опубликовал отчёт, согласно которому Китай и другие страны используют третьи государства для обхода пошлин США, что приводит к ежегодным потерям бюджета в размере 19–26 миллиардов долларов. Торговый советник Питер Наварро заявил, что Китай отмывает экспорт через более чем 40 стран.

Белый дом заявил о ежегодных потерях США в размере до 26 миллиардов долларов из-за обхода пошлин другими странами

В новом отчёте Белого дома заявили, что Китай и другие страны используют третьи государства для обхода американских пошлин. Из-за таких схем бюджет США ежегодно недополучает от 19 до 26 миллиардов долларов. Об этом сообщает Euronews, передаёт УНН.

В новом отчёте Белого дома Трампа, опубликованном в четверг, говорится, что страны направляют свой экспорт через третьи страны, чтобы избежать пошлин США; по оценкам, ежегодные потери налоговых поступлений составляют от 19 до 26 миллиардов долларов (около 16,5–22,6 миллиарда евро)

- пишет издание.

По информации издания, торговый советник Белого дома Питер Наварро заявил, что Китай отмывает свой экспорт через более чем 40 стран. В то же время он отметил, что описанные в отчёте вопросы касаются также других государств, которые позволяют им избегать тарифов.

Годами крупная афера с перевалкой позволяла коммунистическому Китаю отмывать свой экспорт

- заявил Питер Наварро.

По имеющимся данным, после повышения пошлин в 2018 году Китай начал отправлять часть своих товаров в такие страны, как Мексика и Малайзия. Там продукцию упаковывали или осуществляли её ограниченную сборку. В отчёте такую практику называют перегрузкой, и она позволяла Китаю продолжать расширять производственный сектор, одновременно создавая впечатление, что объём импорта США непосредственно из Китая сокращается.

Трамп ввёл пошлины на импорт дронов и комплектующих к ним14.08.26, 04:26 • 18155 просмотров

Алла Киосак

ЭкономикаНовости Мира
Малайзия
Белый дом
Мексика
Канада
Китай
Соединённые Штаты