В Лаосе сильные дожди осложняют поиски двух человек, остающихся заблокированными в затопленной пещере

Киев • УНН

 • 840 просмотра

Из-за ливней в Лаосе приостановили поиски двух сельских жителей, заблокированных в затопленной пещере. Пятерых их товарищей уже спасли международные специалисты.

В Лаосе сильные дожди осложняют поиски двух человек, остающихся заблокированными в затопленной пещере
Фото: АР

Сильные дожди могут задержать спасательную операцию в Лаосе, где продолжаются поиски двух человек, остающихся заблокированными в затопленной пещере. Ранее спасателям удалось спасти пятерых из семи пропавших мужчин. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

По данным спасателей, группа сельских жителей на прошлой неделе зашла в пещеру в центральной провинции Сайсомбун в поисках ценных минералов, однако из-за внезапного наводнения оказалась в ловушке. Один из мужчин смог выбраться наружу и сообщить о происшествии властям. К операции привлекли специалистов из Лаоса, Таиланда, Финляндии, Малайзии, Японии, Индонезии, Франции и Австралии.

Финский дайвер Микко Пааси сообщил, что из-за новых осадков вода снова затопила часть пещеры, что временно делает невозможным продвижение спасателей вглубь. Сейчас специалисты ожидают, пока насосы снизят уровень воды для продолжения поисков.

Спасатели надеются найти еще одну камеру

По словам участников операции, пятеро спасенных мужчин были найдены в пятой камере пещерной системы после прохождения более 200 метров под землей. Они находятся в больнице и, по предварительной информации, чувствуют себя хорошо.

Спасатели предполагают, что за узкой трещиной в пятой камере может находиться еще одна, шестая камера, где могут находиться двое пропавших мужчин. Именно на этом участке поисковая операция сосредоточится после того, как погодные условия позволят возобновить работы.

Степан Гафтко

