Малайзия и Норвегия поссорились из-за отмены соглашения на поставку ракет

Киев • УНН

 • 1138 просмотра

Осло отменило экспорт ракет NSM для малайзийских кораблей из-за правил контроля. Анвар Ибрагим заявил о подрыве доверия к производителям из Европы.

Между Малайзией и Норвегией обострилась дипломатическая напряженность после решения Осло отозвать экспортные лицензии, связанные с поставкой ракетной системы Naval Strike Missile для малайзийских военных кораблей. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

В Министерстве иностранных дел Норвегии заявили, что страна ограничивает экспорт наиболее чувствительных оборонных технологий только союзникам и ближайшим партнерам. Там подчеркнули, что решение связано исключительно с правилами экспортного контроля.

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим резко раскритиковал действия Норвегии и заявил, что такой шаг может подорвать доверие к европейским производителям оружия. По его словам, он выразил "решительное возражение" во время телефонного разговора с премьером Норвегии Йонасом Гаром Стере после блокировки поставок ракет и компонентов пусковых установок для программы прибрежных боевых кораблей.

В Bloomberg отмечают, что контракт на строительство кораблей был подписан еще в 2011 году. Стоимость программы выросла с 9 до 11,2 миллиарда ринггитов, в то время как количество кораблей сократили с шести до пяти.

Степан Гафтко

