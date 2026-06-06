В Днепре во время задержания мужчина взорвал гранату и ранил четверых полицейских, сам погиб
Киев • УНН
Во время задержания в Днепре мужчина бросил гранату в копов. Нарушитель погиб, четверо правоохранителей госпитализированы с ранениями различной степени тяжести.
В Днепре во время задержания мужчина взорвал гранату, сам погиб, четверо полицейских ранены, сообщили в Нацполиции в субботу, пишет УНН.
Детали
5 июня около 22:55 в полицию поступило сообщение о драке возле одного из домов на улице Луговской в Амур-Нижнеднепровском районе города Днепра.
На место происшествия немедленно прибыли наряды патрульной полиции.
Во время задержания один из участников конфликта бросил гранату в сторону правоохранителя. В результате взрыва нарушитель погиб на месте. Четверо правоохранителей получили телесные повреждения различной степени тяжести
Раненые полицейские госпитализированы в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и собирают доказательную базу.
Возбуждено уголовное производство по ст. 348 Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).
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