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В Днепре во время задержания мужчина взорвал гранату и ранил четверых полицейских, сам погиб

Киев • УНН

 • 1170 просмотра

Во время задержания в Днепре мужчина бросил гранату в копов. Нарушитель погиб, четверо правоохранителей госпитализированы с ранениями различной степени тяжести.

В Днепре во время задержания мужчина взорвал гранату и ранил четверых полицейских, сам погиб

В Днепре во время задержания мужчина взорвал гранату, сам погиб, четверо полицейских ранены, сообщили в Нацполиции в субботу, пишет УНН.

Детали

5 июня около 22:55 в полицию поступило сообщение о драке возле одного из домов на улице Луговской в Амур-Нижнеднепровском районе города Днепра.

На место происшествия немедленно прибыли наряды патрульной полиции.

Во время задержания один из участников конфликта бросил гранату в сторону правоохранителя. В результате взрыва нарушитель погиб на месте. Четверо правоохранителей получили  телесные повреждения различной степени тяжести

- сообщили в полиции.

Раненые полицейские  госпитализированы в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и собирают доказательную базу.

Возбуждено уголовное производство по ст. 348 Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

Угрожал взорвать многоэтажку газом и гранатой - в Киеве задержали хулигана15.05.26, 14:54 • 3550 просмотров

Юлия Шрамко

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