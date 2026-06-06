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Вопрос на $24 млрд: советник аятоллы озвучил цену для США за мирное соглашение

Киев • УНН

 • 1350 просмотра

Тегеран требует от США 24 миллиарда долларов замороженных активов для мира. Иран угрожает атаковать американские базы в случае возобновления боевых действий.

Вопрос на $24 млрд: советник аятоллы озвучил цену для США за мирное соглашение

Потенциальное мирное соглашение между Соединенными Штатами и Ираном зависит от согласия администрации президента США Дональда Трампа вернуть 24 миллиарда долларов замороженных иранских активов. Об этом в интервью CNN сообщил военный советник верховного лидера аятоллы Моджтабы Хаменеи Мохсен Резаи, информирует УНН.

Детали

По его словам, США "зайдут в темный коридор", если возобновят боевые действия.

Переговоры зашли в тупик, и Трамп должен выйти из этого тупика. Мяч на стороне Трампа

- сказал Резаи.

Издание указывает, что его замечания имеют вес, поскольку он остается тесно связанным с иранскими службами безопасности и считается близким к нынешнему верховному лидеру, которого не видели на публике с тех пор, как он получил ранения в результате израильского нападения, в результате которого погиб его отец в первый день войны.

Если он (Трамп - ред.) хочет достичь соглашения с Ираном, эти 24 миллиарда долларов являются испытанием доверия, которое Иран хочет иметь с Трампом – это испытание, которое Америка должна пройти, и путь будет открыт. Это наши собственные деньги, а не деньги Америки

- отметил советник верховного лидера Ирана.

Он предупредил, что Тегеран "затянет войну" за пределы Персидского залива, если США возобновят конфликт, потенциально расширяя военные операции от Ормузского пролива до Индийского океана, Баб-эль-Мандебского пролива, Красного и Средиземного морей.

Мы придадим войне другое измерение, атакуя другие американские базы

- добавил Резаи.

Он также назвал нынешнюю войну первой победой Ирана над его врагами за 47-летнюю историю Исламской Республики.

Напомним

На днях президент США Дональд Трамп заявил, что он и верховный лидер Ирана, аятолла Моджтаба Хаменеи, "кажется, хорошо ладят", несмотря на то, что аятолла не появлялся на публике с начала войны США в Иране.

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи жив и "все активнее взаимодействует" - Рубио02.06.26, 20:36 • 11986 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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