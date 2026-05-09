Без военной техники, но с корейцами. Парад в москве 9 мая стал самым скромным - он длился всего 45 минут
Киев • УНН
Мероприятие продолжалось 45 минут без наземной техники, но с авиацией и войсками КНДР. На парад прибыли лидеры Беларуси, Казахстана, Лаоса и других государств.
Парад в Москве ко Дню победы 9 мая 2026 года действительно стал самым скромным за всю историю. На красной площади не было военной техники, но над Москвой пролетела авиация, а сама церемония длилась всего 45 минут. Для сравнения: в 2025 году парад длился 1 час 9 минут, а в 2024 году - 50 минут. Об этом сообщает УНН.
Детали
Церемония парада началась в 10 часов по московскому времени с выноса государственного российского флага, а также штурмового флага 150-й идрицкой дивизии, который в мае 1945 года подняли над зданием рейхстага в Берлине.
Парадом 9 мая командовал главнокомандующий сухопутными войсками вс рф генерал-полковник андрей мордвичев. Принимал его министр обороны россии андрей белоусов: он совершил объезд войск, участвовавших в параде, и поздравил их с "праздником", после чего доложил владимиру путину.
В этом году на парад приехали лидеры беларуси, Казахстана, Узбекистана, Малайзии и Лаоса. Также присутствовали руководители Южной Осетии и Абхазии - оккупированных частей Грузии. Их россия признала "независимыми" в 2008 году.
Кроме того, на параде присутствовали лидеры Республики Сербской - образования в составе Боснии и Герцеговины. В то же время премьер-министр Словакии Роберт Фицо не пошел на парад.
Какие войска участвовали в параде
Всего в параде было задействовано более 1000 российских военных, среди них – те, кто участвует в войне против Украины. Впервые на этом параде появились бойцы войск беспилотных систем рф - они были созданы в 2025 году. К слову, Украина создала собственные аналогичные Силы беспилотных систем в 2024 году.
Также на параде промаршировали войска КНДР. Они были единственными иностранными участниками.
Дополнительно
На параде победы в москве рядом с владимиром путиным посадили участника вторжения в Украину леонида рыжова, который в 2022 году командовал мотострелковой бригадой, участвовавшей в боях на территории Луганской области.
Отдельно россиянам показали нарезку кадров их "непобедимой и легендарной" армии, в частности — с линии фронта в Украине.
