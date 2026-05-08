Украина официально разрешила провести в москве парад 9 мая. Зеленский подписал указ

Киев • УНН

 • 880 просмотра

Указ №374/2026 разрешает парад в москве 9 мая 2026 года. Красную площадь временно исключили из плана огневого поражения ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский разрешил провести 9 мая парад в москве, подписав соответствующий указ, передает УНН.

Учитывая многочисленные просьбы, в гуманитарных целях, очерченных в переговорах с Американской стороной 8 мая 2026 года, постановляю: разрешить 9 мая 2026 года провести парад в г. москве (российская федерация) 

- говорится в указе №374/2026.

Как указано в указе, на время парада (с 10 часов утра по Киевскому времени 9 мая 2026 года) территориальный квадрат Красной площади исключат из плана применения украинского вооружения.

В документе приведен также квадрат Красной площади:

  • 55.754413 37.617733;
    • 55.755205 37.619181;
      • 55.753351 37.622854;
        • 55.752504 37.621538.

          Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

          Напомним

          Президент США Дональд Трамп заявил о введении "трехдневного перемирия" между рф и Украиной 9, 10 и 11 мая и обмене 1000 пленных из каждой страны. 

          Красная площадь менее важна, чем жизни украинских пленных: Зеленский подтвердил трехдневное перемирие и обмен

          Антонина Туманова

