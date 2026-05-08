Украина официально разрешила провести в москве парад 9 мая. Зеленский подписал указ

Президент Украины Владимир Зеленский разрешил провести 9 мая парад в москве, подписав соответствующий указ, передает УНН.

Учитывая многочисленные просьбы, в гуманитарных целях, очерченных в переговорах с Американской стороной 8 мая 2026 года, постановляю: разрешить 9 мая 2026 года провести парад в г. москве (российская федерация) - говорится в указе №374/2026.

Как указано в указе, на время парада (с 10 часов утра по Киевскому времени 9 мая 2026 года) территориальный квадрат Красной площади исключат из плана применения украинского вооружения.

В документе приведен также квадрат Красной площади:

55.754413 37.617733;

55.755205 37.619181;

55.753351 37.622854;

55.752504 37.621538.

Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил о введении "трехдневного перемирия" между рф и Украиной 9, 10 и 11 мая и обмене 1000 пленных из каждой страны.

