Украина официально разрешила провести в москве парад 9 мая. Зеленский подписал указ
Киев • УНН
Указ №374/2026 разрешает парад в москве 9 мая 2026 года. Красную площадь временно исключили из плана огневого поражения ВСУ.
Президент Украины Владимир Зеленский разрешил провести 9 мая парад в москве, подписав соответствующий указ, передает УНН.
Учитывая многочисленные просьбы, в гуманитарных целях, очерченных в переговорах с Американской стороной 8 мая 2026 года, постановляю: разрешить 9 мая 2026 года провести парад в г. москве (российская федерация)
Как указано в указе, на время парада (с 10 часов утра по Киевскому времени 9 мая 2026 года) территориальный квадрат Красной площади исключат из плана применения украинского вооружения.
В документе приведен также квадрат Красной площади:
- 55.754413 37.617733;
- 55.755205 37.619181;
- 55.753351 37.622854;
- 55.752504 37.621538.
Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Напомним
Президент США Дональд Трамп заявил о введении "трехдневного перемирия" между рф и Украиной 9, 10 и 11 мая и обмене 1000 пленных из каждой страны.
