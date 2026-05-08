Красная площадь менее важна, чем жизни украинских пленных: Зеленский подтвердил трехдневное перемирие и обмен

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил трехдневное перемирие, о котором объявил президент США Дональд Трамп, а также Украина получила согласие от рф на проведение обмена военнопленными. Об этом Зеленский сообщил в Telegram, передает УНН.

Детали

Как отметил Зеленский, в эти дни было много обращений и сигналов относительно конфигурации завтрашнего дня в москве в связи с нашими украинскими дальнобойными санкциями.

Принцип зеркальности в наших действиях хорошо известен и был доказан российской стороне. Дополнительным аргументом для Украины в определении нашей позиции всегда является решение одного из ключевых гуманитарных вопросов этой войны, а именно – освобождение военнопленных. Красная площадь для нас менее важна, чем жизни украинских пленных, которых можно вернуть домой. Именно поэтому сегодня в рамках переговорного процесса при посредничестве американской стороны мы получили согласие россии провести обмен военнопленными в формате 1000 на 1000. Также должен быть установлен режим тишины 9, 10 и 11 мая. Украина последовательно работает для возвращения своих людей из российского плена. Поручил нашей команде оперативно подготовить все необходимое для обмена - добавил Зеленский.

Он поблагодарил президента США и его команду за результативное дипломатическое участие.

Рассчитываем, что Соединенные Штаты обеспечат выполнение договоренностей российской стороной - подчеркнул Президент.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил о введении "трехдневного перемирия" между рф и Украиной 9, 10 и 11 мая и обмене 1000 пленных с каждой страны.