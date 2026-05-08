Красная площадь менее важна, чем жизни украинских пленных: Зеленский подтвердил трехдневное перемирие и обмен

Киев • УНН

 • 2074 просмотра

Президент Зеленский подтвердил перемирие 9-11 мая и обмен пленными в формате 1000 на 1000. Договоренности достигнуты при посредничестве США.

Красная площадь менее важна, чем жизни украинских пленных: Зеленский подтвердил трехдневное перемирие и обмен

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил трехдневное перемирие, о котором объявил президент США Дональд Трамп, а также Украина получила согласие от рф на проведение обмена военнопленными. Об этом Зеленский сообщил в Telegram, передает УНН

Детали 

Как отметил Зеленский, в эти дни было много обращений и сигналов относительно конфигурации завтрашнего дня в москве в связи с нашими украинскими дальнобойными санкциями. 

Принцип зеркальности в наших действиях хорошо известен и был доказан российской стороне. Дополнительным аргументом для Украины в определении нашей позиции всегда является решение одного из ключевых гуманитарных вопросов этой войны, а именно – освобождение военнопленных. Красная площадь для нас менее важна, чем жизни украинских пленных, которых можно вернуть домой. Именно поэтому сегодня в рамках переговорного процесса при посредничестве американской стороны мы получили согласие россии провести обмен военнопленными в формате 1000 на 1000. Также должен быть установлен режим тишины 9, 10 и 11 мая. Украина последовательно работает для возвращения своих людей из российского плена. Поручил нашей команде оперативно подготовить все необходимое для обмена 

- добавил Зеленский. 

Он поблагодарил президента США и его команду за результативное дипломатическое участие. 

Рассчитываем, что Соединенные Штаты обеспечат выполнение договоренностей российской стороной 

- подчеркнул Президент. 

Напомним 

Президент США Дональд Трамп заявил о введении "трехдневного перемирия" между рф и Украиной 9, 10 и 11 мая и обмене 1000 пленных с каждой страны. 

Павел Башинский

