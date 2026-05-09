путин выступил на параде 9 мая - упомянул о НАТО и пообещал "победу" россии

российский диктатор владимир путин выступил на параде 9 мая в москве, посвященном 81-й годовщине победы над нацизмом во Второй мировой войне, которую в россии по советским традициям называют "великой отечественной". Об этом сообщает УНН.

Свою речь путин начал с того, что рф всегда будет "помнить подвиг советского народа, то, что именно он внес решающий вклад в разгром нацизма, спас свою страну, спас мир, положил конец тотальному, беспощадному злу, вернул суверенитет тем государствам, которые капитулировали перед гитлеровской Германией, превратились в покорных соучастников ее преступлений".

В этом году исполняется 85 лет с начала "великой отечественной войны". Нацисты вероломно напали на Советский Союз, планировали захват страны и ее богатейших ресурсов, полное уничтожение культуры, нашего исторического наследия и, наконец, истребление, порабощение, геноцид всего многонационального советского народа, именно всех народов, наций, этносов Советского Союза. Для реализации этих преступных целей были собраны силы по всей Европе. Казалось бы, нацистские стратеги педантично учли все, кроме одного — того, что называется русским характером и силой духа советского народа. Эти качества с особой силой проявляются в самые трудные для отечества времена - сказал диктатор.

Отдельно путин упомянул о современных российских военных, участвующих в агрессии против Украины.

Они противостоят агрессивной силе, которую вооружает и поддерживает весь блок НАТО. Залог успеха — наша моральная и духовная сила, отвага и доблесть. Наша сплоченность и способность выдержать все, преодолеть любые испытания. У нас общая цель - говорится в речи диктатора.

Завершил путин свой спич словами "победа всегда была и будет за нами (россией – ред)".

Парад ко Дню победы 9 мая в москве, который традиционно был символом "военного величия" россии, в этом году пройдет в самом скромном формате за всю историю рф и ее предшественника - Советского Союза.