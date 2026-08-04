США ввели новые санкции против военных структур РФ за нарушение режима нераспространения оружия
Киев • УНН
США ввели санкции против российских военных структур, в том числе Сухопутных войск, за нарушение закона о нераспространении оружия в отношении Ирана, Сирии и КНДР. Ограничения вступили в силу 24 июля.
Государственный департамент США внес в санкционный список Сухопутные войска РФ и ряд подразделений российского Минобороны за нарушение закона о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, Сирии и КНДР. Об этом сообщает DW, пишет УНН.
Детали
Санкции вступили в силу 24 июля, говорится в сообщении Госдепартамента, опубликованном на сайте Федерального реестра во вторник, 4 августа.
Сухопутные войска, управления Минобороны, компании и физические лица
В черный список внесли ряд структур и подразделений Вооруженных сил РФ и российского Минобороны. Среди них — Сухопутные войска РФ, Главное ракетно-артиллерийское управление Минобороны РФ, Управление перспективных межвидовых исследований и специальных проектов Минобороны РФ, а также 1061-й центр материально-технического обеспечения.
Санкции также введены против компаний "Гидеон Альфа" и ООО "Интернешнл инвест компани". Ограничения распространяются также на всех правопреемников, подразделения и дочерние компании указанных структур.
Среди физических лиц, внесенных в санкционный список, указаны граждане РФ Андрей Гусев, Андрей Косолапов, Владислав Морозик, Александр Приходько и Сергей Цыбарев, а также граждане Малайзии, КНДР, Тайваня, Сирии и Ирана.
Учреждениям США запретили сотрудничать с фигурантами списка
Как отмечается в сообщении, американским государственным учреждениям и ведомствам запрещено покупать товары, технологии или услуги у фигурантов санкционного списка или заключать с ними соответствующие контракты.
Также запрещено оказывать им любую поддержку, продавать продукцию военного назначения и выдавать лицензии.
Закон о нераспространении в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии (INKSNA) предусматривает введение санкций против иностранных юридических и физических лиц за передачу этим странам или получение от них товаров, услуг или технологий, подпадающих под действие международных соглашений в области контроля над вооружениями или могущих существенно способствовать разработке оружия массового уничтожения, крылатых и баллистических ракет.
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