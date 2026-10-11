В Украину пытались переправить более 650 кг кратома — что это за вещество и чем оно опасно

На границе с Венгрией украинские пограничники обнаружили в микроавтобусе более 650 килограммов вещества, похожего на растение кратом, которое используют как наркотик. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

Брикеты с веществом злоумышленники спрятали в нишах транспортного средства.

Детали

Находку обнаружили в пункте пропуска "Тиса". Во время проверки микроавтобуса пограничники Чопского отряда совместно с оперативниками обнаружили спрятанные брикеты с растительным веществом, похожим на кратом. Груз спрятали в нескольких местах: над сиденьем водителя и за пассажирскими сиденьями. Общий вес брикетов вместе с упаковкой составлял 652,8 килограмма.

Пограничники изъяли вещество, а также микроавтобус, стоимость которого превышает 255 тысяч гривен. О находке сообщили правоохранителям.

Справочно

Кратом — это тропическое растение, которое растет преимущественно в Юго-Восточной Азии, в частности в Таиланде, Индонезии и Малайзии. Его листья содержат психоактивные вещества, которые влияют на нервную систему.

В небольших дозах может действовать как стимулятор, повышать бодрость и активность. В больших дозах может вызывать расслабление, сонливость и уменьшение болевых ощущений. При регулярном употреблении может формироваться зависимость.

Среди побочных эффектов — тошнота, рвота, запоры, головокружение. В тяжелых случаях возможны судороги, поражение печени и угнетение дыхания.

15 ноября 2024 года Кабинет Министров Украины принял постановление №1306, которым включил листья кратома, митрагинин и 7-гидроксимитрагинин в перечень наркотических средств, оборот которых ограничен. Поэтому незаконная перевозка или контрабанда этого вещества может стать основанием для уголовной ответственности.

Напомним

В марте этого года в Запорожье правоохранители разоблачили организованную группу, которая поставляла наркотическое средство кратом под видом чая матча. Во время спецоперации изъято более тонны запрещенного вещества на сумму свыше 10 миллионов гривен.