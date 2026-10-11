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В Украину пытались переправить более 650 кг кратома — что это за вещество и чем оно опасно

Киев • УНН

 • 1658 просмотра

В пункте пропуска «Тиса» пограничники обнаружили 652,8 кг вещества, похожего на кратом. Брикеты прятали в нишах микроавтобуса.

В Украину пытались переправить более 650 кг кратома — что это за вещество и чем оно опасно

На границе с Венгрией украинские пограничники обнаружили в микроавтобусе более 650 килограммов вещества, похожего на растение кратом, которое используют как наркотик. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

Брикеты с веществом злоумышленники спрятали в нишах транспортного средства.

Детали

Находку обнаружили в пункте пропуска "Тиса". Во время проверки микроавтобуса пограничники Чопского отряда совместно с оперативниками обнаружили спрятанные брикеты с растительным веществом, похожим на кратом. Груз спрятали в нескольких местах: над сиденьем водителя и за пассажирскими сиденьями. Общий вес брикетов вместе с упаковкой составлял 652,8 килограмма.

Пограничники изъяли вещество, а также микроавтобус, стоимость которого превышает 255 тысяч гривен. О находке сообщили правоохранителям. 

Справочно

Кратом — это тропическое растение, которое растет преимущественно в Юго-Восточной Азии, в частности в Таиланде, Индонезии и Малайзии. Его листья содержат психоактивные вещества, которые влияют на нервную систему.

В небольших дозах может действовать как стимулятор, повышать бодрость и активность. В больших дозах может вызывать расслабление, сонливость и уменьшение болевых ощущений. При регулярном употреблении может формироваться зависимость.

Среди побочных эффектов — тошнота, рвота, запоры, головокружение. В тяжелых случаях возможны судороги, поражение печени и угнетение дыхания. 

15 ноября 2024 года Кабинет Министров Украины принял постановление №1306, которым включил листья кратома, митрагинин и 7-гидроксимитрагинин в перечень наркотических средств, оборот которых ограничен. Поэтому незаконная перевозка или контрабанда этого вещества может стать основанием для уголовной ответственности.

Напомним

В марте этого года в Запорожье правоохранители разоблачили организованную группу, которая поставляла наркотическое средство кратом под видом чая матча. Во время спецоперации изъято более тонны запрещенного вещества на сумму свыше 10 миллионов гривен. 

Александра Василенко

ЗдоровьеКриминал и ЧП
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